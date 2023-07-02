Члены британского парламента – лорд Балф и лорд Скидельски – появились на вечеринке посла России в Великобритании Андрея Келина в его имении на западе Лондона. На мероприятии в честь независимости РФ они публично унизили Украину, назвав ее "беспорядочным" государством, а также поделились своим искаженным видением итогов войны.

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Об этом сообщило издание The Guardian. В частности, отмечается, что лорд Балф, общаясь с российским атташе, заявил, что финалом войны России против Украины якобы станет соглашение, которое будет достигнуто путем переговоров и в рамках которого Украина, по его словам, уступит часть территории России.

Также британский лорд поделился своими "знаниями" истории и выдал, мол, наше государство было кем-то "собрано". Он назвал законными претензии России на украинский Донбасс, а Крым – определенно российским.

"Украина – это, честно говоря, беспорядочная страна. Она была собрана вместе Черчиллем и Сталиным в конце Второй мировой войны", – выдал лорд.

"Крым, безусловно, является российским, а претензии России на Донецк и Луганск – законны. Переговоры возможны только по сухопутному коридору в Крым", – заявил он.

Другой представитель британского парламента, лорд Скидельски, со своей стороны, подтвердил свое участие в мероприятии, заявив, что был против российского вторжения в Украину, но своим присутствием на вечеринке, организованной послом РФ, "хотел показать свое уважение и приверженность российскому народу на его национальном уровне".

Сам же Келин во время мероприятия пытался оправдать кровавое вторжение государства-террориста в Украину. Он заявил, что "для нормального развития Россия должна сначала справиться со значительными угрозами своей безопасности". Посол также обвинил Великобританию в "большом стратегическом просчете", применив конфронтационный подход к Москве.

Как отметило издание, Балф – бывший член Европарламента от лейбористской партии, перешедший на сторону консерваторов в 2002 году и неоднократно делавший заявления в пользу России. Во время скандала с отравлением Скрипачей в 2018 году Балф повторил призывы России проверить использованное нервно-паралитическое вещество.

Скидельски – экономист и член перекрестной лавы, являвшийся членом консерваторов, лейбористов и СДП. Он также был неисполнительным директором российской нефтяной компании "Русснефть" в период с 2016 по 2021 год и вскоре после вторжения Москвы написал письмо, в котором осуждал этот шаг, но также спрашивал, почему Запад не дал обещания, что НАТО не будет расширяться в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– британский военный аналитик Шон Белл заявил, что ключевым вызовом для ВСУ во время контрнаступления станет эффективность российской авиации на фронте. Сейчас она значительно активизировалась, тогда как Украина не может похвастаться таким преимуществом;

– в то же время, Британия не против идеи ускоренного вступления Украины в НАТО. Глава МИД страны Джеймс Клеверли заявил, что Лондон может поддержать упрощенную процедуру приема в Альянс для Киева по примеру Швеции и Финляндии.

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