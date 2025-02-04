Дуда допустил рост международной преступности после возвращения украинских военных с фронта: в МИД ответили

В министерстве иностранных дел Украины ответили на высказывания президента Польши Анджея Дуды о том, что окончание войны может привести "к всплеску преступности", когда военные вернутся с фронта. Польскому президенту напомнили, что воины Сил обороны сейчас защищают не только Украину, но и всю Европу и они являются фактором безопасности, а не угрозы.

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Комментарий относительно заявления Дуды опубликовали на сайте украинского внешнеполитического ведомства в понедельник, 3 февраля. Там подчеркнули, что благодарны Варшаве за помощь, но с высказываниями о том, что украинские военные могут представлять потенциальную угрозу европейской безопасности, не соглашаются.

В МИД напомнили, что после 2014 года, когда сотни тысяч украинцев уже прошли через фронт, никакого существенного роста преступности или угроз для Польши или Европы не наблюдалось. Украина уделяет приоритетное внимание адаптации, социализации и интеграции воинов и рассчитывает на помощь партнеров по этому вопросу.

"Украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы. Они – залог свободного и стабильного европейского будущего. Мы убеждены, что смелые украинские мужчины и женщины, которые стали на защиту своей страны и всего мира от российских захватчиков, заслуживают высочайшего уважения", – сказано в сообщении.

Напомним, что в интервью Financial Times Дуда предположил, что после прекращения боевых действий преступность "перекинется через границу" из Украины в Польшу. Он сравнил ситуацию с Россией в начале 1990 годов – тогда среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана стремительно набрали обороты бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия.

"Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей возвращаются с линии фронта домой", — сказал польский президент, добавив, что у многих людей, воюющих с российскими оккупантами, "будут проблемы с психикой".

Кроме того, по его убеждению, многие будут страдать от ПТСР и, вернувшись в свои родные города и села, они "найдут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, без работы и без перспектив".

Как сообщал OBOZ.UA, Анджей Дуда, который уйдет с поста в августе по истечении двух пятилетних сроков, заявил, что в случае мирного соглашения между Киевом и Москвой Украине потребуется массированная поддержка. В частности, для восстановления экономики и поддержания порядка и безопасности внутри страны.

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