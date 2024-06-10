'Другого и не ожидали!' В РФ устроили истерику из-за визита делегации Армении в Бучу

Делегация Армении посетила изувеченный российскими оккупантами город Буча на Киевщине. В министерстве иностранных дел России устроили истерику в ответ на подобную поездку их союзников по Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

О визите в Бучу, состоявшемся 2 июня, сообщили в Facebook Посольства Армении в Украине. Там отметили, что глава административного округа Нор Норк Еревана Тигран Тер-Маргарян и посол Армении в Украине Владимир Карапетян встретились с мэром города Буча Анатолием Федоруком.

"Мы гордимся мужеством украинского народа и всегда готовы поддержать Бучу и другие громады, пострадавшие от боевых действий", – подчеркнул во время визита Тигран Тер-Маргарян.

Также делегация передала гуманитарную помощь в виде медикаментов учреждениям здравоохранения украинской стороны.

Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что это "откровенно недружественный шаг", в связи с чем МИД РФ направил ноту протеста в МИД Армении. Так она ответила на вопросы СМИ по оценке действий и заявлений делегации Еревана в Украине.

"Оцениваем посещение города Буча главами столичного административного района Нор Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана", – выдала Захарова.

Она отметила, что МИД РФ направил ноту протеста в МИД Армении из-за передачи страной помощи на нужды ВСУ и "недопустимых высказываний" о поддержке Украины, озвученных делегацией.

"От такого деятеля, как Тигран Тер-Маргарян – соратника главы прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна, мы другого и не ждали. Обидно, что с этим солидаризируются армянские власти", – сказала Захарова.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Захарова стала посмешищем в сети, заявив, что коллективный Запад якобы разрушает олимпийское движение. По мнению Захаровой, гендерная тема развивается "семимильными шагами", убивая целые виды спорта, и "калеча восприятие как зрителей, так и самих спортсменов". Российские болельщики в сети высмеяли такие слова своей соотечественницы, напоминая о ее пристрастии к спиртным напиткам.

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