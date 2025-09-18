'Дронами над Польшей и Румынией Путин тестирует решимость ЕС': Украина в ОБСЕ призвала усилить санкции против РФ

После того как Россия демонстративно нарушила воздушное пространство Польши, вторгшись своими беспилотниками на территории страны НАТО, через несколько дней она то же самое сделала и в Румынии. Эти провокации не являются "случайностями" – Москва таким образом испытывает единство евроатлантического сообщества и пытается спровоцировать более широкую конфронтацию.

Видео дня

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец во время очередного заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ. Он призвал к введению сокрушительных санкций против РФ.

"9 сентября несколько российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши, заставив польские силы обороны действовать. Через несколько дней российский беспилотник пересек воздушное пространство Румынии во время очередной атаки на Украину. Эти провокации не являются "случайностями" – это намеренные попытки проверить нашу коллективную решимость, подорвать региональную стабильность и затянуть все евроатлантическое сообщество в более широкую конфронтацию", - сказал дипломат.

Палагусинец подчеркнул, что война России против Украины также является "испытанием надежности ОБСЕ и принципов, которые нас объединяют".

Украинский дипломат призвал "все государства, которые придерживаются международного права и основанного на правилах порядка", ввести новые сокрушительные санкции против российской экономики и промышленности, в частности ее оборонного сектора, доходов от продажи энергоресурсов, банковской системы и всех физических и юридических лиц, которые прямо или косвенно способствуют вооруженной агрессии против Украины.

"Мы также призываем наших союзников ускорить поставки всех типов систем противовоздушной обороны и боеприпасов и инвестировать в производство вооружений в Украине. Эти меры позволят нам защищать жизни и спасать гражданских. Только благодаря решительным коллективным действиям мы сможем восстановить мир и сдержать дальнейшую агрессию", - добавил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.

Что предшествовало

В ночь на 10 сентября польские военные сбили российские дроны, которые вторглись в воздушное пространство Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск сообщил, что военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть из них зашла со стороны Беларуси.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан. Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО.

А уже через 2 дня, 13 сентября, российский беспилотник углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и находился в ее воздушном пространстве около 50 минут. Этот инцидент стал вторым вторжением российского БПЛА в воздушное пространство НАТО за четыре дня.

Россия продолжает уклоняться от ответственности за нарушение воздушного пространства стран НАТО в последние дни и преуменьшает реакцию государств-членов Альянса на вторжение своих дронов. А вот в самом НАТО и в правительствах государств-членов последние инциденты осуждают. И там мало кто сомневается в том, что эти вторжения были преднамеренными.

Уверены в этом и аналитики.

"ISW продолжает считать, что Россия, вероятно, пытается оценить возможности и реакцию НАТО на вторжение дронов в надежде применить полученный опыт в возможных будущих конфликтах с Альянсом", – резюмировали в Институте изучения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии считают пересечение российскими дронами границ стран Польши и Румынии, которые являются членами НАТО, очень серьезным инцидентом. Однако в Берлине говорят, что эта провокация со стороны страны-агрессора России не стала неожиданностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!