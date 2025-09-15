'Мы предупреждали': в правительстве Германии не удивлены пересечением российскими дронами границ стран НАТО

В Германии считают пересечение российскими дронами границ стран Польши и Румынии, которые являются членами НАТО, очень серьезным инцидентом. Однако в Берлине говорят, что эта провокация со стороны страны-агрессора России не стала неожиданностью.

Об этом заявил заместитель спикера Федерального правительства Штефан Майер на брифинге 15 сентября. Он отметил политическую позицию Германии.

"Я хотел бы еще раз политически четко отметить, что события последних дней очень серьезные, хотя для нас они и не стали полной неожиданностью. Мы неоднократно предупреждали, что Россия и Владимир Путин будут тестировать Европу, в том числе границы НАТО, провоцировать", – заявил Майер.

Он также заверил, что союзники будут реагировать "решительно и однозначно", отметив, что силы НАТО действовали быстро. Майер также отметил, что союзники по Альянсу учатся на этих провокациях и становятся сильнее.

В свою очередь представитель минобороны Германии Митко Мюллер отметил, что "события выходных показали, что система ПВО НАТО работает, ...как в Польше, так и в Румынии силы НАТО были на месте и действовали".

Офицер сообщил, что в минувшую субботу в Румынии были задействованы самолеты контингента истребителей Eurofighter Бундесвера, они осуществляли патрулирование и боевое дежурство. Он также отметил, что силы, которые осуществляют дежурство, независимо от того, это наземные комплексы Patriot в Польше или Eurofighter в Румынии, "имеют минимальное время реакции" и готовы немедленно действовать.

"Поэтому нет необходимости обсуждать повышение уровня готовности – он уже на максимуме", – подчеркнул представитель минобороны.

Он также не стал комментировать нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября, сославшись на секретность информации. Однако отметил, что немецкие средства ПВО не участвовали в сбивании дронов.

Представитель также отметил, что "если дрон не был сбит, это не значит, что не могли; возможно, были другие причины".

В то же время Митко Мюллер признал, что союзники должны наверстать опыт в сфере противодействия дронам по всему спектру. Поэтому они работают над новыми решениями, как, например, SkyRanger и другие наземные системы.

Что предшествовало

13 сентября российский беспилотник вторгся на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и находился в воздушном пространстве страны около 50 минут. Этот инцидент стал вторым вторжением российского БПЛА в воздушное пространство НАТО за последние четыре дня.

Инцидент подтвердил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну. Он сообщил, что румынские войска подняли в воздух два истребителя F-16 с 86-й авиабазы вблизи Фетешти после того, как румынский радар обнаружил российский беспилотник в воздушном пространстве страны в 18:23 по местному времени.

Моштяну добавил, что Румыния почти каждую неделю сталкивается с "провокациями со стороны России".

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что F-16 отслеживали беспилотник, пока он не покинул воздушное пространство Румынии, не причинив вреда или жертв.

За несколько дней до появления российского дрона в небе Румынии Россия демонстративно нарушила воздушное пространство Польши. В ночь на 10 сентября над территорией страны фиксировались около 20 российских БПЛА.

Следствием этой провокации стало разрешение НАТО от официальной Варшавы на развертывание подкрепления на территории Польши в рамках операции "Восточный страж": указ, разрешающий развертывание дополнительного контингента в Польше, президент страны Кароль Навроцкий подписал 14 сентября.

О начале операции "Восточный страж" в НАТО объявили 12 сентября. Ее целью заявлено усиление восточного фланга Альянса – включая Польшу – после вторжения российских беспилотников и нарушения воздушного пространства НАТО.

