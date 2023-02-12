Блог | Александр Кирш: Донбасс, Крым, Тайвань и... Гонконг-1997/2019

Похоже, что именно то, как жил и работал Гонконг в первые послебританские 22 года, может стать определённым примером не только для урегулирования на Тайване (что позволит уже сейчас простимулировать КНР помочь — вместе с Цивилизацией — нашей Победе!), но и — в экономической части — для возрождения пока что оккупированной части Украины после её освобождения.

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Стратегическое противостояние США и Китая, резко усилившееся из-за проблемы [не]зависимости Тайваня от КНР, теоретически могло бы в значительной степени ослабнуть на основе использования позитивного опыта мягкой интеграции в Китай Гонконга, имевшей место в 1997-2019 годах. Тем более, что произошедшей там после этого вовсе не обязательной эскалации вполне можно было бы избежать, будь подобная ситуация превентивно "унеможливлена" ещё на стадии переговоров.

Опыт Гонконга, являвшегося тогда мощнейшим международным торговым центром, показывает, что проблема Тайваня абсолютно не является в принципе неурегулируемой, лишь бы всё заранее было предусмотрено на международном уровне, в данном случае — на совместных переговорах КНР, "Китайской Республики" (Тайваня) и США, будь на всё это политическая воля. Сегодня такая воля просто обязана быть — к общей пользе КНР, Тайваня и Цивилизации, включая Украину.

Ибо если цивилизованный мир будет содействовать (без вреда для Тайваня, а наоборот — ещё и с экономической пользой для него, ведь торговля с ним перестанет быть полуподпольной!) соблюдению принципа территориальной целостности, не делая для Китая нехорошего исключения, то и от Китая резонно потребовать в качестве ответного шага реального содействия сохранению целостности Украины.

Это подразумевает и решительное осуждение российского агрессора, и участие в международных санкциях против него, и даже помощь Украине — как минимум, гуманитарную, хотя и, скажем, строго определённая военная тогда уже тоже могла бы быть.

Причём Китай в таком случае мог бы даже получить гарантии невмешательства Цивилизации (после Победы над рф) в уже сформировавшиеся достаточно гигантские экономико-политические зоны влияния КНР в россии.

Но польза для нас при этом была бы не только в китайской поддержке Украины вместо сегодняшней, хоть и вялой, поддержки мордора. Польза для Украины гонконгского опыта могла бы заключаться в экономическом возрождении Донбасса и Крыма благодаря созданию там свободных экономических зон, привлекающих — наряду с международной помощью (в том числе за счёт арестованных российских активов), наряду с направлением туда части полученных репараций — ещё и реальные прямые иностранные инвестиции.

"План Маршалла" для Украины будет включать не только помощь, но и вложения ради экономической выгоды, и первоначальной площадкой для создания привлекательного инвестклимата как раз и могли бы стать "гонконгские" свободные зоны на возвращённых украинских территориях.

Очень важно, чтобы украинцы и в Крыму, и на Донбассе это знали заранее, не только не опасаясь возвращения Украины на оккупированные уже 9 лет земли, а мечтая о таком возвращении.

Мудрый Восток — в отличие от дикого ордынского — хранит порой рецепты и мира, и процветания.