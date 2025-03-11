Независимая Украина - в возрасте Христа, и главным её достижением за все годы независимости оказалась (как оказалось) возможность свободного выбора, перед кем именно капитулировать, то есть то ли перед мордором, то ли перед Главной страной мира.

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Старенькая Европа спит и плачет во сне, потому что ей приснился трампец, а когда изредка просыпается, видит, что это на самом деле, и засыпает снова, и выбор перед нею тоже тот же самый.

Она этот выбор честно выстрадала за последние 80 лет и получает наконец всё, чего всё это время заслуживала.

Так что не нужно спрашивать, по ком звонит колокол - он звонит не [только] по Украине: он звонит по Европе.

НАТО было придумано ради мира, мир праху его.

Самый правильный перевод слова ТРАМПЕЦ - момент истины.