'Моя цель – закончить войну': Зеленский заявил, что готов уйти с должности в мирное время

Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен руководить страной в мирное время и готов обратиться к парламенту с просьбой провести выборы, если будет достигнуто длительное прекращение огня. Он подчеркнул, что его главная цель – завершить войну, а не оставаться у власти любой ценой.

Интервью, которое состоялось в эфире Axios, стало частью международного визита президента в США. В нем Зеленский озвучил свою позицию относительно выборов, военного положения и будущего политического устройства Украины.

Президент сказал, что в случае многомесячного прекращения огня он готов инициировать перед парламентом вопрос об организации выборов – при условии обеспечения безопасности и соответствия конституционным требованиям. При этом Зеленский отметил, что действующий режим военного положения и сложная оперативная ситуация затрудняют проведение голосования, поскольку конституция запрещает выборы во время военного положения.

"Моя цель – завершить войну, а не продолжать баллотироваться на должность. В такое сложное время, безусловно, я хочу быть вместе со своей страной, помогать своей стране, но это не будет всегда. Моя цель – прекращение войны", – заявил он.

В эфире также прозвучало заявление по России: если Москва не прекратит агрессию, украинский лидер предупредил, что российские чиновники должны знать, "где ближайшее бомбоубежище", намекая на возможность расширения ударов по военным или инфраструктурным целям в ответ. Зеленский отметил, что Украина стремится избежать ударов по гражданским объектам и действовать по международным нормам, но готова использовать предоставленные ей дальнобойные системы для усиления давления на агрессора.

Ранее Зеленский отметил, что выборы возможны только при условии прекращения огня и обеспечения безопасности процесса. Он также подчеркнул потребность в поддержке союзников, не уточнив ее формат.

Также OBOZ.UA сообщал, что, по данным социального опроса, большинство украинцев считает, что выборы должны состояться после завершения войны и окончательного мирного соглашения. Однако есть доля тех, кто поддерживает проведение выборов до окончания войны, но при условии прекращения огня и гарантий безопасности.

