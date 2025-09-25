'Должны защищать каждый сантиметр нашей территории': фон дер Ляйен допустила сбивание самолетов РФ, которые вторгаются в небо стран НАТО

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что вопрос сбивания российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство НАТО, находится на повестке дня. Страны Альянса готовы действовать в случае повторных вторжений после предупреждений и четких сигналов.

Об этом она сообщила в эфире CNN. Информацию подтверждают также комментарии президента США Дональда Трампа о необходимости защиты воздушного пространства НАТО.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что защита каждого сантиметра территории является приоритетом, а вариант сбивания истребителя, который нарушает границы, рассматривается после предупреждений.

"Мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории, а это означает, что если произойдет вторжение в воздушное пространство, после предупреждения, после того, как мы четко высказались, конечно, вариант сбивания истребителя, который нарушает наше воздушное пространство, рассматривается", – отметила глава Европейской комиссии.

Также она добавила, что Россия ведет гибридную войну против стран ЕС и демократий в Европе, испытывая их обороноспособность в различных сферах. В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС вместе с НАТО будет давать решительный отпор любым нарушениям территориальной целостности:

"Это гибридная война, которую мы переживаем уже много лет, и которую Россия ведет против демократий Европейского Союза и других стран. И поэтому мы даем отпор на всех разных направлениях. И, как я уже сказала, это решение НАТО, но я хотела бы четко заявить: не трогайте нашу территорию", – подытожила Фон дер Ляйен.

Напомним, три российских истребителя МиГ-31 в пятницу, 19 сентября, зашли в воздушное пространство Эстонии со стороны острова Вайндлоо и двигались по прямой в западном направлении. Нарушение продолжалось в общей сложности 12 минут. Правительство Эстонии инициировало консультации согласно 4-й статье НАТО после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны над Финским заливом. Эта статья предусматривает возможность любого государства-члена блока инициировать обсуждение ситуации внутри Альянса, однако не означает автоматического военного ответа.

Также OBOZ.UA сообщал, что советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис заявил, что в случае необходимости его страна должна сбивать вражеские истребители в собственном воздушном пространстве. Однако он подчеркнул, что важно управлять эскалацией, чтобы не усугубить кризис.

