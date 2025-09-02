'Должны двигаться вперед': в Дании заявили, что разделять Украину и Молдову на пути в ЕС 'нечестно'

В Дании считают несправедливым разделять Украину и Молдову на пути к вступлению в Европейский Союз. На фоне агрессивной войны, которую развязала страна-террорист Россия, Киев не должен оставаться без поддержки союзников.

Об этом заявила министр по европейским делам Дании, которая сейчас председательствует в ЕС, Мари Бьерре, передает "Укринформ". Такое мнение она высказала перед началом неформального министерского заседания в Копенгагене 2 сентября.

Что известно

"Причина нового импульса в процессе расширения заключается именно в Украине. Это обусловлено полномасштабным вторжением России в Украину. Было бы несправедливо оставить Украину наедине. Мы должны двигаться вперед также и с Украиной", – подчеркнула политик.

Она отметила, что сейчас расширение ЕС стало скорее "геополитической необходимостью", ведь вопрос безопасности делает Европу сильнее, в том числе и благодаря присоединению новых членов. Вместе с тем Бьерре выразила оптимизм относительно сегодняшней встречи министров.

Министр подчеркнула, что ожидает определенного прогресса в дискуссиях о том, как ускорить процесс вступления стран-кандидатов и одновременно сохранить принцип заслуг.

Напомним, накануне стало известно, что ЕС разрабатывает 19-й пакет санкций против РФ. Ограничения должны быть официально представлены в сентябре 2025 года. В то же время Европа делает шаги в вопросе использования замороженных суверенных российских активов для обороны и восстановления Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Венгрии блокируют открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Такое решение аргументируется угрозой национальным интересам и продовольственной безопасности. В то же время Литва предлагает начать переговоры без Будапешта, при условии поддержки 26 государств – членов ЕС.

