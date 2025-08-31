Венгрия блокирует открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС: чего боится Сийярто

Венгрия блокирует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС (Европейский Союз) из-за угрозы национальным интересам и продовольственной безопасности. Однако, Литва предлагает начать переговоры без согласия Будапешта при условии поддержки 26 государств-членов ЕС.

Видео дня

Об этом пишет Index.hu. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт не согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

По его словам, венгерские власти категорически против ускоренного процесса интеграции Украины в ЕС, поскольку это, по их мнению, угрожает интересам венгерских фермеров, продовольственной безопасности страны и может способствовать проникновению украинской мафии на территорию Венгрии. Сийярто уточнил, что блокирование касается именно содержательной части переговоров, то есть конкретных разделов, необходимых для продвижения процесса вступления Украины в блок.

Министр отметил, что на венгерское правительство оказывается значительное давление относительно ускоренного вступления Украины и введения новых санкций против России, в частности в энергетической сфере. Однако Будапешт стоит на позиции защиты национальных интересов, подчеркивая, что не позволит повышать стоимость коммунальных услуг и не будет поддерживать санкции, которые могут угрожать энергетической безопасности страны.

Кроме этого, Сийярто отметил еще несколько ключевых пунктов внешней политики Венгрии. В частности, страна продолжает блокировать использование примерно 2,5 миллиарда форинтов из Европейского фонда мира, объясняя это нежеланием финансировать украинскую армию за счет венгерских налогоплательщиков. Будапешт также будет оказывать поддержку мирным усилиям президента США Дональда Трампа, поскольку, по мнению венгерского правительства, только соглашение между США и Россией может способствовать урегулированию войны.

В ответ на венгерскую позицию Литва призывает страны ЕС к "решительным мерам" и предлагает начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы на техническом уровне без участия Венгрии, если 26 государств-членов блока дадут на это согласие. В письме, направленном перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 1-2 сентября, Литва подчеркнула, что ЕС должен сделать заявку Украины на членство "реальной и необратимой".

По словам Литвы, официальное одобрение Будапештом может быть предоставлено позже, если венгерское правительство изменит свою позицию. Таким образом, позиция Венгрии ставит под сомнение сроки начала содержательных переговоров Украины с ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, власти Венгрии подали иск к Совету ЕС и Европейскому фонду мира. Правительство Виктора Орбана требует от Генерального суда ЕС в Люксембурге отменить решение о покрытии потребностей Украины за счет суверенных активов России, замороженных в западных странах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!