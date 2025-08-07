Китай будет блокировать все попытки Трампа закончить войну в Украине из-за собственных планов напасть на Тайвань – The Telegraph

Глава Китая Си Цзиньпин не может позволить России заключить мир с Украиной. Пекин рассматривает этот конфликт как опосредованную войну, чтобы перед вторжением на Тайвань истощить США и Россию, которую на самом деле считает стратегическим противником.

Об этом пишет аналитик по стратегической военной разведке, автор книги "План действий Путина" (Putin's Playbook, 2021) Ребекка Коффлер в статье для британской газеты The Telegraph. Материал был опубликован на сайте издания в среду, 6 августа.

Китай может сорвать мирные усилия Трампа

Как отмечает аналитик, президент США Дональд Трамп тестирует различные инструменты для установления мира в Украине. Сработает ли какой-нибудь из них – вскоре станет известно.

"Но сейчас появились веские основания полагать, что его "искусство договариваться" с Россией может быть сорвано – и не без помощи Китая", – пишет Ребекка Коффлер.

Что президент и его советники, возможно, не учли в своей стратегии в отношении России, так это то, что Китай считает себя победителем в войне в Украине и поэтому крайне заинтересован в продолжении военной помощи Москве, добавила она.

Если США и Европа ведут опосредованный конфликт с РФ, поставляя военную технику и финансируя Украину, чтобы ослабить российскую армию и экономику, что признал в 2022 году бывший министр обороны США Ллойд Остин, то Китай ведет собственную опосредованную войну против США, поддерживая Москву.

Воздерживаясь от поставок в Россию полностью собранных систем вооружения, чтобы избежать гнева Вашингтона, Пекин поставляет ей технологии двойного назначения, используемые для производства военной техники, "под тонким покровом отрицания".

Эти критически важные компоненты включают микроэлектронику, оптику для танков, спутниковые датчики, навигационное оборудование и тому подобное, и Китай продает их России открыто через государственные предприятия или тайно через подставные компании, якобы для гражданского использования.

На самом деле они усиливают боевые возможности России, позволяя Москве вести затяжную войну на истощение против Украины.

Особое значение имеет роль Китая как посредника в российской кампании беспилотной войны – тактике, ставшей отличительной чертой войны в Украине.

Сообщалось, Россия ежегодно импортирует из Китая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на миллионы долларов, а также производит их совместно с китайскими компаниями на территории России.

Согласно оценкам разведки, Россия открыла в Китае секретный завод по производству БПЛА на базе ИЭМЗ "Купол", дочернего предприятия российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей".

Там инженеры разработали и провели летные испытания новой модели дальнобойного боевого беспилотника под названием "Гарпия-3" (Г3).

Помогая подпитывать военную экономику России, Китай наряду с Индией стал крупнейшим импортером российской нефти, на долю которого в июне 2025 года пришлось 47% экспорта сырой нефти из России.

Значительная часть российского экспорта нефти перевозится теневым флотом немаркированных танкеров с целью обхода режима санкций.

Автор статьи напомнила, что на прошлой неделе Пекин отверг угрозу министра финансов США Скотта Бессента ввести 100-процентные пошлины, если Пекин продолжит эту практику.

"Еще больше сплотившись с Москвой против США, Китай намерен увеличить импорт газа из России, одновременно сократив закупки сжиженного природного газа в США", – говорится в материале.

Китай и РФ на самом деле – противники

Почему же Китай так заинтересован в поддержке России в войне против Украины, з-адается вопросом аналитик.

"Логику Пекина можно проиллюстрировать следующей китайской аллегорией. "Пока два тигра яростно сражаются в долине, мудрая обезьяна сидит на вершине горы, глядя вниз и ожидая, чем все это кончится". Пекин считает себя мудрой обезьяной, терпеливо ожидающей, пока Москва и Вашингтон истощают свои боевые арсеналы", – пишет Ребекка Коффлер.

Действительно, хотя Китай и Россия публично позиционируют себя как союзники, объявив в 2022 году о "партнерстве без ограничений", на самом деле они являются стратегическими противниками, "связанными оппортунистическими отношениями, направленными на достижение общей цели – ограничения геополитического доминирования США и Запада".

За свою бурную историю Китай и РФ пережили множество пограничных столкновений и по сей день сохраняют территориальный спор на Дальнем Востоке России.

Россия, переживающая демографический спад, рассматривает многолетнюю миграцию китайцев в свой дальневосточный регион как серьезную угрозу, отмечает автор статьи.

Путин предупреждал еще в 2000 году, что если Россия не предпримет "реальных усилий" по развитию своего Дальнего Востока в краткосрочной перспективе, то "через несколько десятилетий ее русское население будет в основном говорить на японском, китайском и корейском языках".

Китай пытается ослабить США

Китай заинтересован в продолжении конфликта на Украине, стремясь сократить американский арсенал вооружений, который уже истощен до опасного уровня в результате помощи США Украине и Израилю.

Китай считает, что снижение боеготовности США имеет решающее значение для предотвращения вмешательства США в будущее вторжение Китая на Тайвань, которое некоторые американские военные оценивают как вероятное примерно к 2027 году.

Для Пекина реализация его грандиозного плана "Единого Китая" к 2049 году путем обеспечения контроля над Тайванем, вероятно, имеет приоритет над поддержанием деловых отношений и избежанием торговой войны с Вашингтоном, пишет Ребекка Коффлер.

По ее словам, до сих пор Россия в целом игнорировала различные маневры Трампа.

Тем временем Пекин проводит совместные китайско-российские военно-морские учения в Японском море.

"Сигнал Москвы и Пекина Вашингтону четкий: мир в Украине противоречит планам обеих сторон", – резюмировала аналитик.

Что предшествовало

Месяц назад сообщалось, что глава МИД Китая Ван И непублично сказал главе дипломатии ЕС Каи Каллас, что Пекин не может позволить себе допустить проигрыш РФ в Украине, поскольку иначе США направят все свое внимание на Китай.

В американском издании The Hill отметили, что Китаю выгодна бесконечная война в Украине и так же невыгодна победа РФ. Пропагандистская машина КНР поддерживает нарративы о том, что самой большой угрозой для Китая являются США, однако на самом деле Пекин больше может опасаться России.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июля стало известно, что войска РФ широко применяют на своих дронах "Гербера" мощные китайские модемы. По словам экспертов, это позволяет им наводить "Шахеды" на цели в Украине.

