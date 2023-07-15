До октября нужно выполнить все критерии Еврокомиссии, они совпадают с условиями вступления в НАТО, – Порошенко

Петр Порошенко призвал парламент ускорить принятие законов, необходимых для начала предвступительных переговоров о членстве Украины в ЕС. Он отметил, что требования членства в ЕС и членства в НАТО на 90% совпадают. Если Украина вовремя проделает свою домашнюю работу, на Вашингтонском саммите НАТО она получит четкое приглашение в Альянс.

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"Требования на 90% те же. Сделайте домашнее задание. Поскольку совпадают требования по демократии, свободе и реформам и для членства в ЕС, и для членства в НАТО, запомните одну дату – октябрь 2023 года. В октябре 2023 года Европейская Комиссия будет подводить итоги, проводить оценку реформ. И это наш шанс для того, чтобы мы начали переговоры о вступлении Украины в ЕС", – объясняет Порошенко.

"Политическое решение поддержать Украину принято. Мы должны выполнить домашнюю работу. По Конституционному Суду – нужно принять позицию иностранных экспертов и сформировать независимый Конституционный Суд. Вторая позиция – борьба с коррупцией, обеспечить независимость антикоррупционных органов, вернуть электронные декларации, которые были приняты нами и в 2021-2022 годах", – констатирует пятый Президент.

"Обеспечьте демократию, плюрализм парламентских мнений, а не блокирование. Обеспечьте свободу СМИ, обеспечьте защиту прав человека. Война не является "экскьюзом", если вы этого не сделаете до октября – ничего не будет. И я предлагаю власти плечом к плечу, единым фронтом согласовать окончательную редакцию с Венецианской комиссией, проголосовать законы и отчитаться уже в октябре для того, чтобы получить решение Еврокомиссии о начале переговоров. В декабре - утверждения и переговоры начнутся в декабре этого года", - объясняет Порошенко.

"У нас нет другого выхода. Если мы не получим положительное заключение в октябре, в 2024 году будут выборы в Европарламент, Еврокомиссию, выборы в Соединенных Штатах, мы будем отвергнуты на десяток лет. В Украине евроинтеграцию, евроатлантическую интеграцию поддерживают соответственно 89% и 95 %, нельзя стоять на пути народа", – призвал Петр Порошенко.

"Мы сделаем эти реформы, я к этому приложусь, сделаю все возможное. Я твердо убежден: мы начнем переговоры о вступлении в ЕС и это будет залечено нам как выполнение Годовой национальной программы для вступления в НАТО. Мы должны подготовиться и на Вашингтонском саммите обсуждать не только и не столько гарантии безопасности, как получить приглашение в НАТО. Наши военные для этого сделали все возможное", – отмечает Порошенко.