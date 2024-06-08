Днепр заключил соглашение о дружбе с израильским городом Нетания

Днепр будет сотрудничать с израильским городом Нетания в области образования и безопасности. О заключенном соглашении сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

Еще в конце 2021 года Днепр стал первым украинским участником совместной с Израилем программы поддержки стартап-компаний и бизнес-проектов. Договор, подписанный тогда мэром Борисом Филатовым, стал для Нетании первым соглашением о сотрудничестве с украинским городом. После начала полномасштабного вторжения России народ Израиля поддержал Днепр гуманитарными грузами.

Теперь, в рамках уже заключенного меморандума о дружбе, израильская и украинские стороны будут расширять совместную работу, в частности, в сферах безопасности, образования, культуры, спорта, местного самоуправления и охраны окружающей среды.

"Несмотря на значительные вызовы и угрозы национальной безопасности, с которыми сталкиваются Украина и Государство Израиль, стороны находят возможности для расширения межрегионального сотрудничества", — прокомментировали событие в посольстве Украины в Израиле.

Со своей стороны, мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что Днепр и дальше будет развивать межмуниципальное партнерство с городами разных стран.

"Война открыла нам так называемое "окно возможностей", которое мы используем, чтобы Днепр был еще более вынослив к вызовам военного времени. Ведь кроме поддержки на словах город привлекает к себе разную коммунальную технику, генераторы, оснащение для больниц и не только. В то же время это укрепляет фундамент для уже послевоенного восстановления и развития", — сказал Филатов.

Как известно, почти за 2,5 года полномасштабной войны Днепр наладил сотрудничество с немецким Кельном, итальянским Миланом, японской Осакой (с которой также подписано соглашение о послевоенном восстановлении Днепра), столицей Финляндии — Хельсинки, городами Гранд-Репидс и Амарилло (США), а также Остравой (Чехия).