Днепр и Приазовский технический университет объединили усилия для развития малого и среднего бизнеса

В Днепре подписали меморандум о создании инновационного бизнес-хаба, который должен объединить усилия для развития бизнес-среды и усиления экономического потенциала города. Днепровский городской совет и Приазовский государственный технический университет договорились о сотрудничестве в рамках Программы развития малого и среднего предпринимательства на 2023–2027 годы. Ключевым результатом партнерства должно стать создание образовательно-научного хаба Dnipro Hub for Cross-Sectoral Partnership and Development, который будет поддерживать предпринимателей, способствовать привлечению инвестиций и развитию человеческого капитала.

Ректор Приазовского государственного технического университета Елена Хаджинова отметила, что это сотрудничество является важным этапом в формировании нового направления взаимодействия между бизнесом, обществом и образовательной средой. Она напомнила, что в Мариуполе при университете работала школа предпринимательства, где обучали проектному менеджменту и помогали в подготовке грантовых заявок. По ее словам, после переезда в новый город университет фактически строит новую экосистему и сеть связей, а специалисты готовы продолжать эту работу вместе с днепровской громадой.

Секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара сообщил, что сотрудничество предусматривает создание совместного образовательно-научного хаба для развития предпринимательства. Там планируют проводить лекции и программы повышения квалификации как для опытных бизнесменов, так и для физических лиц-предпринимателей. Он также подчеркнул, что в Днепре уже работает городская программа развития предпринимательства, а сотрудничество с учреждениями высшего образования позволит расширить ее возможности. По его словам, это будет способствовать увеличению количества предпринимателей в городе, повышению качества ведения бизнеса и созданию новых рабочих мест даже в условиях военного положения.

В рамках меморандума также планируют организовывать тренинги, форумы и консультации, в частности по привлечению грантов, а также популяризировать предпринимательство среди жителей города. Ожидается, что реализация инициативы будет способствовать развитию предпринимательской экосистемы Днепра и откроет новые возможности для бизнеса.

Начальник управления регуляторной политики и развития предпринимательства департамента правового обеспечения Днепровского горсовета Ирина Журавлева сообщила, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Днепр релоцировались почти 2 тысячи субъектов хозяйствования, среди которых более 60 производственных предприятий. Она отметила, что благодаря городской программе развития малого и среднего предпринимательства на 2023–2027 годы предприниматели могут получить финансовую поддержку, в частности частичное возмещение процентов по кредитам и микрогранты до 130 тысяч гривен на развитие собственного дела. По ее словам, в 2025 году в бюджет Днепра поступило более 3,2 млрд грн единого налога от более чем 72 тысяч плательщиков, а по состоянию на май 2026 года поступления от единого налога выросли на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.