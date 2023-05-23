Для Украины не существует других форм гарантий безопасности, чем НАТО, – Порошенко

Петр Порошенко в Люксембурге на сессии ПА НАТО заявил журналистам, что единственным форматом мирных переговоров могут быть только переговоры о членстве Украины в Альянсе.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности".

"В мире не существует другой гарантии безопасности, чем членство Украины в НАТО. Поэтому мое сообщение во время большого количества двусторонних встреч было следующим: если вы постоянно утверждали о том, что двери НАТО для Украины открыты, то простая просьба – дайте нам зайти", – сказал Порошенко.

Пятый президент отметил, что он из этого исходил все 9 лет – с 2014 года. Он знал, что не существует других форм гарантий безопасности. Порошенко уверен, что не надо на это тратить время – это путь в заблуждение. Это повторение Будапештского меморандума.

"Мы должны сказать тем, кто настаивает сейчас, чтобы проводились мирные переговоры: я полностью за мирные переговоры, и единственно возможный их формат – это переговоры о членстве Украины в НАТО. Только это ведет Украину к миру, а нас всех – к победе", – убежден Петр Порошенко.