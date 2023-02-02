''Для Путина это смертельная опасность'': военный эксперт указал на главную уязвимость войск РФ и шанс для ВСУ

Силам обороны Украины сейчас выгодно начать освобождение территорий и выйти на границы 1991 года, поскольку у врага нет сил. Для главы РФ Владимира Путина это смертельная опасность, так как угрожает ему потерей власти, уничтожением рейтинга, революционными ситуациями и не только.

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Оккупанты же не смогут вести атаку на многих участках, а способны осилить максимум одно-два направления. Такое мнение в комментарии "24 каналу" высказал военный эксперт Михаил Притула.

По его словам, российский диктатор будет сейчас делать все возможное, чтобы защититься от ВСУ, а для этого ему нужен ресурс.

"Возможно, ему удастся что-то выскрести в Северной Корее, Иране или где-нибудь. Впрочем, наиболее проверенный путь – мобилизация. Человеческий ресурс Путин может использовать бесплатно и безнаказанно. Видимо, пойдет по этому пути, ведь, как ему кажется, он наиболее выгоден. Силами мобилизованного персонала он будет защищать свою жизнь", – считает Притула.

Еще одним выгодным для Путина путем он называет "включить пропаганду о том, что все цели достигнуты". Кремлевский лидер может думать, что так ему удастся сохранить власть, но на самом деле такой метод унижает его достоинство и амбициозность, поэтому вряд ли диктатор изберет его.

"Денацификация", "денационализация" и "демилитаризация" состоялись. Отвести свои войска на границы 1991 года и забыть об Украине навсегда", – объяснил военный эксперт.

К сожалению, акцентирует Притула, со здравым смыслом у граждан РФ не все хорошо. Поэтому, скорее всего, там пойдут путем мобилизации большого количества людей и своего будущего военного поражения.

"Последствия будут довольно печальными, потому что у субъектов России нет никакой выгоды от того, что они будут держаться в Москве. У них есть свои природные ресурсы, которые доит Москва. Соответственно, будут пытаться дистанцироваться – и от Москвы, и от репараций, которые она должна выплачивать", – подчеркнул Притула.

Он считает, что территориальная целостность России станет под большим вопросом. Кроме того, в Кремле начнется настоящая борьба за власть.

"Некоторые башни Кремля начнут соревноваться между собой – у кого есть ЧВК или правоохранительные органы, а у кого нет. Все эти процессы будут после военного поражения, которое должно быть примерно в марте", – предположил военный эксперт.

По его словам, это обычный расчет, к которому готовятся все, в частности партнеры Украины.

"Информация о пакетах помощи намекает Путину, что ему нужно уходить, тогда он не потеряет свою власть. Однако, я думаю, амбициозность сыграет злую шутку с главой России", – подытожил Михаил Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев указал, что РФ хочет перехватить инициативу в войне, пока Украина не усилилась настолько, что победить ее будет уже невозможно. Но у Путина и его армии нет никаких шансов, поскольку союзники Киева сформулировали новую цель.

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