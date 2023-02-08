Блог | Орест Сохар: Для полномасштабного наступления в РФ нет ресурсов: что говорит разведка

Мордор поспішає почати великомасштабну наступальну операцію для завоювання Донецької області - з нереалістичними термінами й без достатніх сил і засобів

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У лютому Росія не зможе успішно провести повномасштабний наступ - для цього не вистачить ресурсів, повідомляє розвідка Міноборони Великобританії.

Росії не вистачає боєприпасів і маневровних підрозділів для успішного наступу, кажуть британські розвідники. Орки просуваються зі швидкістю кілька сотень метрів на тиждень. І "кладуть" заради цього таку неймовірну кількість "вагнерівців" та мобілізованих.

Кремль вимагає досягти нереалістичної мети. Це закінчиться черговим ганебним провалом русні. Наприклад, в Інституті вивчення війни впевнені, що РФ у найближчих півроку не зможе захопити понад 11 300 кв км неокупованої Донеччини.

"Малоймовірно, що РФ в найближчі тижні зможе наростити сили, щоб суттєво вплинути на хід війни", - впевнені в британській розвідці. А якщо вони наступатимуть з кількох напрямків, це призведе до краху армії.

Час грає на користь ЗСУ. З кожним тижнем кількість озброєння, яке надсилають партнери, зростає.

Авторитетний австрійський військовий аналітик Том Купер впевнений, що мордор не може зібрати в "кулак" війська та відчутно вдарити навіть по одному напрямку. Військові склади русні знищуються, можливостей сконцентрувати боєприпаси в одному напрямку немає.

Навіть російські Z-канали непокояться, що Росія не зуміє підтримувати швидку і рішучу наступальну операцію на кількох напрямках у встановлені терміни. ФСБ-шний козачок Гіркін визнає: "Я скептично ставлюсь до того, що наступ закінчиться успішно і краще б його не було".

Недооцінювати ворога - велика помилка. Але водночас експертні думки західних експертів варто знати.

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