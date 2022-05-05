Принцип консенсуса — обязательного единогласия при принятии решений — это диктатура меньшинства. То есть ситуация, когда 1 может диктовать свою волю остальным 99, это не венец демократии ("учёт мнения каждого"), а наоборот — её полный капец. И потому — её конец, её полное вырождение, превращение в собственную противоположность: подчинение большинства (возможно, огромного) меньшинству (возможно, ничтожному).

Это происходит в Совбезе ООН, где рф диктует свою поганую волю всем остальным, превращая этот орган в совет не безопасности, а диктатуры и оправдания войн (причём не только сейчас: вспомним хотя бы Афганистан!), и в якобы агрессивном НАТО, и в ЕС.

Просто если в СБ ООН консенсус — это диктат россии, то в НАТО и в ЕС — диктат её посипак и безответственных трусов. Все остальные ничего не значат.

Помню, как когда-то перед знаменитым форумом в Хельсинки ещё в 1975 г. всем миром ублажали микроскопическую обструкционистскую Мальту — и что с тех пор изменилось? Только то, что вместо Мальты теперь вонючка-[па]раша, обванивающая всё человечество.

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Консенсус — это единоначалие исключения, причём не как исключение, а как правило — вместо исключения этого самого исключения из своих рядов. И — "оправдание" политиканов, гадкому исключению (по сути, стране-выродку) сочувствующих.

Вот и выходит, что главная в Европе сегодня Венгрия. Что только она себе не выторговывает, королева чардаша, шантажа, и посипацкой хитровыхитренности… И нормальные страны — перед ней на задних лапках!

Бред! Сюр! Кафка!

Вот, к примеру, не хотят Венгрия да примкнувшая к ней Австрия видеть Украину в ЕС — и вся "цивилизованная Европа" пляшет под эту австро-венгерскую дудку и ничего не может сделать!

А отвечать на такие вещи надо зеркально, как это и советует советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль. Выторговывают себе Венгрия etc особые условия для неветирования нефтяного евроэмбарго — отключить вместо этого "когда положено" нефтепровод "дружба" (идущий через Украину!!!), и никаких особых условий. "Консенсус" — так консенсус: пусть это будет в данном случае консенсус всех, через кого идёт нефть. Зеркальный ответ на шантаж — шантаж встречный.

Если дикий принцип единогласия = подчинения большинства меньшинству не отменить, это будет добровольным самоуничтожением. Коллективным и единогласно принятым. Потому как принятым единственным голосом. То ли Венгрии, то ли рф, то ли ещё какой-нибудь Андорры.

Андорру, кстати, уважаю, как уважаю и уважаемые Лихтенштейн или Сан-Марино, просто пришлась к слову. Хотя уж лучше Андорра, чем кремлёвская мерзопакость с подговёнышами "от цивилизации".

Но пока — московская Моська правит слонами. Большими, но — демократичными.

Стоит ли консенсус всеобщего и добровольного самоумножения на нуль?