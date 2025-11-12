Детективы НАБУ встречались с новым офицером ФБР по делу Миндича – СМИ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины во вторник, 11 ноября, состоялась встреча детективов с новым офицером Федерального бюро расследований США, который координирует сотрудничество во всех расследованиях НАБУ. Эта встреча касалась дела Тимура Миндича – фигуранта операции "Мидас". Это расследование относительно масштабного хищения в энергетической сфере Украины в военное время вместе проводят НАБУ и САП.

Об этом сообщили источники ZN.UA. Отмечается, что недавно состоялась очередная плановая ротация американского представителя (такие изменения происходят каждые 4-6 месяцев), и в Киев прибыл новый офицер ФБР.

Одна из его первых рабочих встреч с детективами НАБУ была именно по делу Миндича.

Представитель ФБР постоянно работает в Бюро в рамках межведомственного меморандума, подписанного еще при создании НАБУ. Он имеет собственный кабинет в здании НАБУ и ежедневно общается с детективами, находясь в курсе всех расследований, особенно крупнейших коррупционных дел. Такая координация является технической процедурой, предусмотренной межведомственными договоренностями.

Меморандум о сотрудничестве между обоими Бюро обновляется каждые два года. После прихода администрации Дональда Трампа действовал короткий технический перерыв, однако после визита директора НАБУ Семена Кривоноса в США и его встречи с первым заместителем директора ФБР документ был переподписан.

Как сообщал OBOZ.UA, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Лесе Устименко и Игорю Фурсенко, которые проходят как подозреваемые в расследовании многомиллиардной коррупционной схемы в "Энергоатоме". Обоих поместили под стражу на следующие 60 дней (до 8 января) с альтернативой внесения залога – 25 млн грн для Устименко и 95 млн грн для Фурсенко.

Тем временем Кабмин инициировал санкции против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которых подозревают в организации и активном участии в работе схемы по хищениям в энергетике. Президент Владимир Зеленский уже заявил о готовности подписать санкции против двух фигурантов схемы, не раскрывая их имен.

