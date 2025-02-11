Как собираются жить в Украине депутаты, которые проголосуют за слив минимум $600 млн на российские атомные реакторы?

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У більшості з них не вистачить грошей втекти в Дубаї. В майбутній Раді їх теж не буде – більшість як баласт скинуть на виборах (в тому числі за це голосування).

А от імʼя і обличчя кожного з них знатиме дуже багато українців – особливо військових. Зробити це через таргетинг геть просте завдання. (див.коменти)

Як ці депутати пояснять, що забрали мільярди зі зброї заради купівлі російських реакторів? Уявіть таку розмову якогось депутата з ветераном на вулиці…

Зброя треба прямо зараз: менше зброї – більше захисників загинуть. А кляті російські реактори запрацюють щонайшвидше за пʼять років (насправді – за 10).

Організатори схеми на той час розкішно житимуть в Дубаї, і їм начхати, скільки військових загинуть на фронті.

Їм навіть краще, щоб на той час України взагалі не існувало: адже тоді їх не буде кому доганяти.

А тепер про корупцію. Виглядає, що це буде найбільша схема в історії України. Навіть за Януковича на вишках Бойка вкрали "лише" 360 млн дол.

Я апелюю вже навіть не до совісті депутатів (які готові за це голосувати), а до їх інстинкту самозбереження.