Депутаты 'Евросолидарности' отреагировали на решение Нацбанка по Порошенко

Народные депутаты "Европейской Солидарности" пришли в Нацбанк в Комитет по надзору и регулированию деятельности банков с требованием прекратить политическое давление на лидера оппозиции Петра Порошенко.

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Как отметила Нина Южанина, впервые в истории по указанию власти внезаконным способом нанесен ущерб финансовой системе нашего государства.

Это значит не только уничтожить Международный инвестиционный банк, это значит уничтожить репутацию нашего Центробанка. Насколько трудно было восстанавливать, восстанавливать, вычищать рынок банковской сферы предыдущей власти, настолько сейчас порочат все сделанное нынешние руководители. Мне очень жаль, что они настолько подчинены командам, получающим из Офиса президента", – заявила Южанина.

Народный депутат Михаил Бондарь добавляет: незаконные санкции против Порошенко приведут к блокированию масштабной помощи Вооруженным Силам Украины на фронте.

"За эти недели столько звонков от ребят, столько встреч с собратьями, и все понимают, что чиновниками, в том числе Нацбанком, Офисом президента зарывается эта помощь Вооруженным Силам, Национальной гвардии, Силам обороны. Вопрос номер один, с которым обращаются ребята – будет ли Петр Алексеевич дальше помогать? Как он будет это делать? Я говорю, пока вы видите, что еще помогает, пробуют адвокаты отменить все эти санкции. Понимая, что война продолжается, и помощь нужна на передовой. И мы поэтому здесь, чтобы все-таки донести до руководства Нацбанка, что война продолжается, помощь нужна на фронте", – призвал Михаил Бондарь.

Ранее стало известно, что по указанию властей от Благотворительного Фонда Порошенко и ОО "Дело Громад" требуют объяснений, почему они так много денег тратят на помощь ВСУ. Об этом брифинге сообщили общественный активист, соучредитель ОО "Дело Громад" Виталий Гайдукевич и исполнительный директор Фонда Порошенко Ольга Рыбалко. Такой запрос НБУ направил Международному инвестиционному банку, где находятся счета двух структур, поэтому банк был вынужден отправить соответствующие письма общественной организации и Фонду Порошенко.