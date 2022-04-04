Депутат из 'Слуги народа' покинул Украину: в партии заявили, что с гуманитарной миссией

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Холодов вместе с супругой 31 марта пересек государственную границу и покинул Украину. В политической силе утверждают, что нардеп уехал с гуманитарной миссией, и вскоре должен вернутся в страну.

При этом подробности гуманитарной миссии Холодова в "Слуге народа" не разглашают. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Источники издания в правоохранительных органах свидетельствуют о том, что нардеп Холодов уехал из Украины 31 марта на автомобиле Mercedes в Румынию через пограничный пункт "Порубное". Вместе с ним в транспортном средстве находились его супруга Екатерина Шаховская и 65-летний Владимир Шаховский.

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В свою очередь спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук рассказала, что народный депутат пересек границу в рамках гуманитарной миссии, получив предварительно официальное разрешение. Однако в партии детали не стали разглашать.

Впрочем, в "Слуге народа" подчеркнули, что уже 4 апреля Холодов должен вернутся в страну и привезти гуманитарный груз.

"Андрей Холодов официально выполняет гуманитарную миссию, подробности которой не могут быть разглашены. Согласно официальному документу, 4 апреля он будет на территории Украины с гуманитарным грузом. Эту информацию он подтвердил в телефонном разговоре", – рассказали в "Слуге народа".

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что депутатов ВР, которые с начала военных действий выехали за границу и до сих пор не вернулись, могут привлечь к ответственности.

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