Гроші працюють.

Бо їх завжди не вистачає.

Після майже чотирьох років війни, у мене немає відкладених навіть декількох таких пачок, як на всіх цих фото. Я вже не кажу про цеглинки по 100 тисяч.

Все в обороті

А я на хвилиночку співвласник системного українського бізнесу з двадцятирічною історією і понад двохстами співробітниками.

Все що було колись відкладено.

Вже давно задіяно для виживання сімʼї, колективу, країни.

Будь хто заробляючий своєю працею знає - гроші ніколи от так не лежать - вони в обороті, в проектах, в роботі.

Якби у мене зʼявилася така сумка доларів в голові були б думки:

- новий цех

- оновлення обладнення

- збільшення мережі

І ці думки мене гріють.

Але в сучасному українському бізнесі гроші от так сумками не зʼявляються - вони просто не встигають накопичуватися на рахунках.

Такі суми і такі гроші можуть от так лежати тільки якщо вони вкрадені - якщо вони дісталися як хабарі і відкати.

Вкрадені пачками

Вкрадені сумками

Вкрадені мільярдами

Завжди.

Коли я бачу фото всіх цих пакованів грошей з обшуків чиновника - я точно знаю.

Цей чиновник - крадій.

І особисто мені для цього не потрібні більше ніяки додаткові докази.

Бо у тих, хто в сучасній Україні гроші заробляє своєю працею - грошей в кеші немає.

