Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Деньги работают: у тех, кто в Украине зарабатывает своим трудом – наличных нет

Деньги работают: у тех, кто в Украине зарабатывает своим трудом – наличных нет

Гроші працюють.

Бо їх завжди не вистачає. 

Після майже чотирьох років війни, у мене немає відкладених навіть декількох таких пачок, як на всіх цих фото. Я вже не кажу про цеглинки по 100 тисяч. 

Все в обороті 

А я на хвилиночку співвласник системного українського бізнесу з двадцятирічною історією і понад двохстами співробітниками. 

Все що було колись відкладено.

Вже давно задіяно для виживання сімʼї, колективу, країни.

Будь хто заробляючий своєю працею знає - гроші ніколи от так не лежать - вони в обороті, в проектах, в роботі. 

Гроші працюють.

Бо їх завжди не вистачає. 

Якби у мене зʼявилася така сумка доларів в голові були б думки:

- новий цех

- оновлення обладнення 

- збільшення мережі

І ці думки мене гріють. 

Але в сучасному українському бізнесі гроші от так сумками не зʼявляються - вони просто не встигають накопичуватися на рахунках. 

Гроші працюють.

Бо їх завжди не вистачає. 

Такі суми і такі гроші можуть от так лежати тільки якщо вони вкрадені - якщо вони дісталися як хабарі і відкати. 

Вкрадені пачками

Вкрадені сумками 

Вкрадені мільярдами

Завжди. 

Коли я бачу фото всіх цих пакованів грошей з обшуків чиновника - я точно знаю.

Цей чиновник - крадій. 

І особисто мені для цього не потрібні більше ніяки додаткові докази. 

Бо у тих, хто в сучасній Україні гроші заробляє своєю працею - грошей в кеші немає.

Гроші працюють. 

Бо їх завжди не вистачає.

