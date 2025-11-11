Блог | Деньги работают: у тех, кто в Украине зарабатывает своим трудом – наличных нет
Гроші працюють.
Бо їх завжди не вистачає.
Після майже чотирьох років війни, у мене немає відкладених навіть декількох таких пачок, як на всіх цих фото. Я вже не кажу про цеглинки по 100 тисяч.
Все в обороті
А я на хвилиночку співвласник системного українського бізнесу з двадцятирічною історією і понад двохстами співробітниками.
Все що було колись відкладено.
Вже давно задіяно для виживання сімʼї, колективу, країни.
Будь хто заробляючий своєю працею знає - гроші ніколи от так не лежать - вони в обороті, в проектах, в роботі.
Гроші працюють.
Бо їх завжди не вистачає.
Якби у мене зʼявилася така сумка доларів в голові були б думки:
- новий цех
- оновлення обладнення
- збільшення мережі
І ці думки мене гріють.
Але в сучасному українському бізнесі гроші от так сумками не зʼявляються - вони просто не встигають накопичуватися на рахунках.
Гроші працюють.
Бо їх завжди не вистачає.
Такі суми і такі гроші можуть от так лежати тільки якщо вони вкрадені - якщо вони дісталися як хабарі і відкати.
Вкрадені пачками
Вкрадені сумками
Вкрадені мільярдами
Завжди.
Коли я бачу фото всіх цих пакованів грошей з обшуків чиновника - я точно знаю.
Цей чиновник - крадій.
І особисто мені для цього не потрібні більше ніяки додаткові докази.
Бо у тих, хто в сучасній Україні гроші заробляє своєю працею - грошей в кеші немає.
Гроші працюють.
Бо їх завжди не вистачає.