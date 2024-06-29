После дебатов "Байден — Трамп" "ослам" крайне важно менять своего кандидата.

Видео дня

Западные СМИ пестрят красными заголовками. Все они неутешительны

Далее текст на языке оригинала

Дебати покликані розвіяти сумніви у вікових можливостях двох кандидатів, але для Байдена вона стала катастрофою, а для Трампа, попри всю його брехню - перемогою, — Der Spiegel.

The Wall Street Journal: хриплий голос Байдена, нерозбірливі висловлювання, зависання перед камерами, спотикання, та неспроможність давати відсіч опоненту може негативно вплинути на хід виборів, які пройдуть у листопаді.

Навіть наближені до президента журналісти висловили свій біль. Томас Фрідман в The New York Times написав: "Джо Байден — хороша людина і хороший президент. Та він має вийти з перегонів".

На превеликий жаль Демпартії, політична катастрофа у вигляді провальних дебатів Байдена, значно посилила сумніви у його кандидатурі, — Bloomberg.

Представники Демпартії США, які місяцями захищали президента, знаходяться в паніці,— CNN. — "Ми в повній дупі". Спонсори "віслюків" не приховують свого невдоволення: "Виступ президента став "гіршим в історії" і він має сам піти з перегонів.

Статті, кулуарні суперечки, приватні розмови демократів переповнені дискусіями про доцільність пошуку іншого кандидата. Тим часом адміністрація Байдена офіційно вдає оптимізм, а сам президент відмовляється знімати кандидатуру з перегонів.

Подібна картинка - це не те, що охоплена війною Україна воліла б бачити на екранах своїх девайсів. Та нам слід розуміти, що соратники-демократи завʼязли у трясовині своїх амбіцій, і здоровий глузд їм не завжди буде порадником. Вибори для них важливіші, ніж повернення справедливості в одній східноєвропейській країні.