"Делается недостаточно": антироссийский активист рассказал, что должны сделать Запад и Украина, чтобы приблизить конец войны

Пока в Европе не начнут говорить о российском неонацизме, война России с Украиной будет длиться бесконечно. По мнению антироссийского активиста и главы фонда "Стоп российский террор" Германа Обухова, Европа ждет окончания войны, чтобы начать торговать с Россией, но с неонацизмом иметь дело невозможно.

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Об этом он заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его словам, Украина молчит, и это полный нонсенс.

Что сказал активист

По его словам, введение военного положения в России тоже ничего не изменит. Если его не ввели за два года полномасштабной войны, то вряд ли принятие такого решения сейчас как-то положительно повлияет на ситуацию.

"Но и со стороны украинского правительства делается не все, чтобы прекратить эту войну на условиях Украины. Никаких мирных переговоров с Кремлем и Путиным вести невозможно, говорить об этом неразумно и смешно. Всем становится не то что странно, а смешно. С ними ни о каком мире договориться невозможно. Возможно, на уровне дипломатии об этом и можно говорить, но параллельно делать что-то еще в кулуарных переговорах с Европой, с Америкой", – сказал Обухов.

Активист также упомянул, что сейчас в России царит скрытый классический неонацизм, поскольку кремлевская пропаганда убедила россиян, что "в Украине нацисты", а они "защищают свою страну". Однако, по его словам, Украина молчит.

"Я в Америке тоже уже два месяца, и здесь о войне в Украине почти ничего не говорят, они живут своей жизнью, ведь это не американская война, там нет американских солдат, нет американских граждан, которые гибнут. Поэтому главные темы СМИ – это Трамп, это Иран, это какие-то внутренние проблемы. На Украину почти никто не обращает внимания", – сказал он.

Обухов также добавил, что в западных странах есть местные блогеры и местные СМИ, которые могут развивать такую тему. И это, по его мнению, не должно исходить официально от Офиса президента Украины, а этим должны заниматься определенные силы в медиапространстве Европы и США.

"Ведь есть доказательная база, это же не взято из воздуха. Существуют определенные законы общества, философии, политологии. Но я пока не вижу в Украине сил, которые могли бы этим заняться. Это невозможно сделать в одиночку. Должна быть какая-то группа, которая бы координировала свои действия и получала поддержку от каких-то фондов – украинских или американских", – резюмирует активист.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Герман Обухов предположил, что мобилизация в России, которую все ожидают после проведения выборов в Государственную Думу, не сможет помочь Москве выиграть войну против Украины. По его мнению, максимум, что может произойти – это очередная стабилизация линии фронта, но войти ни в один из крупных городов они не смогут.

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