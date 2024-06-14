Действовать надо быстро: Порошенко предложил план срочных мер во избежание энергетического кризиса

Петр Порошенко предложил план срочных мер, чтобы Украина могла избежать энергетического коллапса. По словам пятого президента, последствия энергетического кризиса могут быть катастрофическими, а времени для подготовки к зиме очень мало, поэтому действовать нужно быстро.

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Об этом Порошенко сказал во время своего срочного брифинга.

Прежде всего, нужно поддержать людей, которые самостоятельно пытаются решить проблемы с энергообеспечением. Украину спасет энергетическая децентрализация, убежден Петр Порошенко. Это означает привлечение финансовой помощи партнеров и бюджетных средств для построения малых электро- и тепловых станций в территориальных общинах. ОСМД должны получить льготные кредиты для обеспечения бесперебойного питания критических потребностей, в частности лифтов, водоснабжения, водоотведения.

"Человек может вкрутить лампочку с аккумулятором, человек может поставить экофлоу. Гораздо труднее на балконе поставить генератор. Но она точно не может обеспечить функционирование тепла, канализации, воды, лифтового хозяйства и тому подобное", – объяснил Порошенко во время брифинга.

"Что должно сделать правительство и сделать это немедленно – срочно внести в Верховную Раду законопроект, которым полностью ликвидировать любые пошлины, НДС по оборудованию, которое мы импортируем, чтобы местные власти закупили позиции, которые позволят децентрализовать энергетику. Это миниТЭЦ. Это балансирующие мощности. Это то, что мы можем решить путём объединения усилий дома, квартала, района", – говорит Порошенко.

Пятый Президент предлагает максимально упростить правила проектирования и сдачи в эксплуатацию энергетического оборудования. Необходимы налоговые каникулы для производителей энергетического оборудования и оборудования, а также мораторий на проверки предприятий, занятых производством, монтажом и обслуживанием энергетики.

"Если бизнес или объединение граждан приняли решение инвестировать в собственную энергетическую безопасность, они должны находиться под страховой, финансовой, энергетической и регулятивной защитой государства", – убежден Порошенко.

Он привел примеры развития эффективной энергонезависимости местными органами власти Житомира, Хмельницкого, Киева.

"Я приветствую решение, принятое по предложению нашей фракции в Киевсовете, когда выделено более миллиарда на закупку мини ТЭЦ. Это как раз удачный пример эффективной децентрализации, работы городского головы, работы городского совета. Думаю, что этот опыт следует изучить и распространить".

Пятый Президент также считает, что нужно отказаться от повышения акцизов на топливо и других платежей, которые приведут к обвальному росту цен. А также от долгосрочных проектов типа "закупки ядерных реакторов уже сегодня", требующих многих лет для реализации. По словам Порошенко, повышение тарифов и акцизов на горючее приведет к инфляционному скачку, в результате которого украинцы обеднеют, товары и услуги существенно подорожают, а бюджетные средства снова пойдут в коррупционные кормушки.

"Сейчас точно не то время. Сейчас нам нужно сделать максимум возможного для того, чтобы деньги остались у людей, не выдирать их из карманов. Вы толкаете огромный процент украинского народа за черту бедности. Прекратите убивать конкурентоспособность украинской экономики, перестаньте проталкивать инфляцию", – предостерегает Порошенко.

"Итак, мы ждем от правительства комплексного пакета законопроектов, который должен стабилизировать, оптимизировать и защитить население Украины от последствий энергетического кризиса и ракетных атак по объектам критической энергетической инфраструктуры", – резюмирует Порошенко.