Как отмечают некоторые СМИ, в последние дни оппоненты главы государства все активнее "поднимают" тему завершения пятилетней каденции главы государства и пытаются убедить общество, что в Украине может возникнуть вопрос о легитимности власти.

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Зокрема, екс-спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі "5 каналу" заявив, що повноваження діючого президента нашої країни Володимира Зеленського завершуються навесні 2024 року, після чого його повноваження переходять спікеру парламенту.

Зважаючи на важливість і актуальність цієї теми і те що все активніше починається обговорення завершення конституційних повноважень президента В. Зеленського, посилаючись на те, що його п’ятирічна каденція добігає кінця, а також приймаючи до уваги що багато журналістів, активістів, моїх друзів і знайомих, як в Україні так і за кордоном, просять прокоментувати - Чи справді в травні 2024 року, як зазначає екс-спікер парламенту України, повноваження В. Зеленського припиняються і повноваження президента повинні бути передані голові Верховної Ради?

Спробую дуже коротко висловити своє відношення до таких важливих питань, як повноваження Глави держави в умовах воєнного стану.

Це правда, що відповідно до частини першої статті 103 Конституції України "Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років".

Відповідно до частини першої статті 104 Конституції України "Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України."

Інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського, що переміг на виборах президента 21 квітня 2019 року, пройшла 20 травня 2019 року.

Тобто, новообраний президент України В. Зеленський у порядку визначеному Конституцією України, заступив на посаду Президента України 20 травня 2019 року. І з цієї дати необхідно робити відлік повноважень шостого президента.

Конституційні повноваження президента України В.Зеленського повинні закінчитись 21 травня 2024 року у звʼязку з закінченням п’ятирічного терміну на який він і був обраний

Саме в такому порядку були обрані усі попередні президенти України. І строк їх повноважень ніколи не викликав будь-яких сумнівів.

Але, зараз українська держава перебуває в умовах особливого періоду, особливий період - це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" президент України постановив:

Ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

(цей Указ затверджено Законом № 2102-IX від 24.02.2022)

Указ про продовження строку дії воєнного стану був продовжений відповідними Указами президента України і затверджений відповідними Законами Верховною Радою України ще 10 разів.

Останнім Указом від 5 лютого 2024 року № 49/2024 президента України строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб. Цей Указ затверджено Законом № 3564-IX від 06.02.2024}.

Таким чином, у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" - воєнний стан в Україні продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 діб.

Відповідно до частини шостої статті 104 Конституції України "Порядок проведення виборів Президента України" встановлюється законом.

Статею 8 Закону України " Про вибори Президента України", "Організація і проведення виборів Президента України регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України".

Частиною 3 статті 11 закону України " Про правовий режим воєнного стану" встановлено, що "У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного Президента України, обраного після скасування воєнного стану."

Таким чином, зважаючи на те, що строк повноважень чинного президента України закінчується в період дії воєнного стану, введеного в Україні в порядку встановленому у Конституції України і чинному законодавстві, його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного президента України, обраного після скасування воєнного стану.

Крім того, що стосується проведення виборів. Відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"", "в умовах воєнного стану забороняються: зокрема,

- проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування".

Отже, вибори Президента України в умовах воєнного стану забороняються.

Відповідно до частини першої статті 108 Конституції України " Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України".

Таким чином, відповідно до приписів Конституції України президент України В. Зеленський виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України, вибори якого можуть бути проведені лише після скасування военного стану на усій території України.

Конституційних підстав для дострокового припинення повноважень чинного президента України немає.

Що стосується позиції екс-спікера парламенту, який зазначив, що "Далі чітко прописано в Конституції, що має відбуватися: є Голова Верховної Ради, він виконує функції президента до того, як буде обраний новий президент і він вступить у свої права".

Ці положення Конституції України передбачають конституційні наслідки у зв’язку з достроковим припиненням президентом України повноважень і до продовження повноважень президента України у зв’язку з запровадженням на території України воєнного стану, не мають жодного відношення.

Така позиція екс- спікера парламенту суперечить Конституції України , зокрема частині першій статті 112 Конституції України, в якій встановлено, що "У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6 - 8, 10 - 13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України"

Повноваження президента України В. Зеленського достроково не припиняються з підстав визначених у Конституції України, а тому покладання на Голову Верховної Ради виконання обовʼязків Президента України не передбачено Конституцією України.

Таким чином, президент України В. Зеленський відповідно до Конституції України і чинного законодавства України і після 21 травня 2024 року (після закінчення п’ятирічного терміну) продовжить здійснювати повноваження Президента України і Верховного Головнокомандувача в повному обсязі конституційних повноважень до проведення нових виборів президента України після скасування на усій території воєнного стану.

Задля припинення всякого роду юридичних спекуляцій з цього приводу, які підривають авторитет української влади в умовах воєнного стану це недопустимо, вважаю що Конституційний суд України повинен дати з цього приводу конституційне роз’яснення.