Издание "Буквы" получило документ с запросом от ДБР, где изложено содержание обвинений против лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. В политсиле отреагировали на новые подозрения пятому президенту.

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"Евросолидарность" опубликовала заявление, в котором резко раскритиковало действия ДБР. В политсиле подчеркнули, что Бюро и власть задним числом пытаются подвести обоснование под введенные санкции против Петра Порошенко.

Заявление политической партии "Европейская солидарность"

"Государственное бюро репрессий получило заказ готовить Порошенко по меньшей мере три новых "подозрения", каждое из которых абсурднее другого. Мы знаем фамилии тех, кто ставил эти задачи и кто их получал.

Наибольшее внимание собираются уделить делу о "государственной измене" за… Харьковские соглашения, которые были подписаны януковичем и проголосованы Верховной Радой в 2010 году, в то время, когда Порошенко не занимал никакой государственной должности и не был даже народным депутатом, поэтому никак не мог влиять на процесс их подготовки, принятия и имплементации.

Из документа, который ДБР направило в Верховную Раду и обнародованный в медиа, стала известна фабула дела, не что иное как попытка полностью переписать историю, обесценить достижения Пятого Президента в европейской и евроатлантической интеграции, дискредитировать и попытаться убрать его как политического оппонента, в конце концов, за политическое оппонента.

Политику, инициировавшую внесение изменений в Конституцию о закреплении курса Украины на членство в ЕС и НАТО, пытаются приписать подыгрыш россиянам. Однако вся эта бездарная писанина просто переворачивает факты с ног на голову, беззастенчиво называя белое – черным.

Идём по тексту. Как утверждает ДБР, "Порошенко, являясь ранее членом президиума политсовета и заместителем председателя партии регионов и лицом, приближенным к председателю партии регионов януковича"…

Зато даже из открытых источников легко проверить, что Порошенко никогда не был членом партии регионов, поэтому не принадлежал ни к каким ее руководящим органам. Для проверки состава этих органов можем посоветовать следователям ДБР начать пользоваться поиском Google или Википедией вместо того, чтобы писать свои "дела" чатом GPT под желаемый политический заказ.

Что касается утверждения "о близости к януковичу", то следует напомнить, что министром иностранных дел Порошенко стал по представлению Президента Виктора Ющенко в соответствии с Конституцией Украины, воплощал его внешнеполитический курс на этом посту и ушел с поста вместе со всем правительством Тимошенко после победы януковича на президентских выборах.

Следующий абсурд из писанины Государственного Бюро репрессий: "С целью осуществления этих противоправных замыслов Порошенко совершил поездку 23.10.2009 в г.Москву, во время которой публично заверил российскую сторону, что базовые соглашения ЧФ России пересматриваться не будут, а следовательно, ЧФ России будет оставаться на территории Украины".

А теперь факт: согласно базовым соглашениям срок пребывания ЧФ России в Украине должен был завершиться в 2017 году. Именно это было пересмотрено Харьковскими соглашениями в 2010 году вопреки позиции, которую отстаивали Президент Ющенко и министр иностранных дел Порошенко.

Примечательно, что депутаты, голосовавшие за Харьковские соглашения и изменившие условия пребывания ЧФ в Крыму, продлив их, сегодня являются частью реальной властной коалиции в действующем парламенте, и против них никаких расследований ДБР не осуществляет, как и против известных авторов Харьковских соглашений – министра иностранных дел Грищенко, главы администрации Л.Г.

И наконец просто прекрасное утверждение ДБР относительно действий Порошенко: "В дальнейшем Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО)" от 7.02.2019 было внесено в обязанность Президента Украины быть гарантом реализации такого стратегического курса".

Мы не поняли, было ли это по мнению ДБР также "предательством", но на всякий случай советуем ДБР проследить, соблюдают ли на переговорах в Джидде действующие переговорщики и чиновники требований этой статьи Конституции.

Нам известно еще о двух дополнительно подготовленных подозрениях, которые касаются деятельности крупнейшего частного донора Вооруженных Сил – Благотворительного Фонда Порошенко, который только за время полномасштабного вторжения предоставил помощи ВСУ на сумму 6,751 млрд грн личных средств семьи Петра Порошенко и их предприятий. А также фсбшной флешки, которая странным образом оказалась в руках ДБР во время переговоров с россией в Саудовской Аравии и под которую сегодня пытками выбивают необходимые показания у бывших работников Государственного управления охраны, находящихся за решеткой с астрономическими заставами. И это в дополнение к более чем сотне уголовных дел против Порошенко, на расследование которых у власти было шесть лет, и которые де-факто развалились. Неужели это все, что вы собрали и способны предъявить за шесть лет монопольного "царствования"?

После пересчета всех маразмов хочется понять, что происходит? Все просто: ДБР и власть задним числом пробуют подвести хоть какое-то обоснование под очевидно неконституционные санкции против Петра Порошенко, а также реализовать свою давнюю мечту о полной зачистке политического поля страны от любой оппозиции или даже критики перед выборами, которые по сценарию власти должны проходить в выборах.

Для этого в ближайшее время будет использован весь арсенал так называемой "правоохранительной системы", с использованием максимальной фантазии следователей и искусственного интеллекта по российским лекалам, когда правда и факты не имеют никакого значения. Есть только политический заказ, который нужно выполнить любой ценой.

В этом случае суть заказа: дискредитировать проевропейского Президента и украинского политика Порошенко обвинением в госизмене – статьи, которая может быть использована для лишения свободы и блокирования политической деятельности".