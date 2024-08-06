Даже если Харрис победит Трампа, не нужно питать иллюзии, что Украина будет главным вопросом для США. Интервью с Мережко

Вице-президент США Камала Харрис заручилась достаточной поддержкой делегатов от Демократической партии и официально стала кандидатом на пост президента США.

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Смена власти в Штатах всегда вызывает большие опасения в мире. Сегодня Украина и Европейский Союз пребывают в несколько подвешенном состоянии, ведь команда еще одного кандидата на пост президента США – Дональда Трампа – заявляет, что планирует изменить внешний политический курс мирового гегемона при своей победе, о которой сегодня почти все говорят, переориентировав на Азию, а точнее на противостояние с Китаем.

Между тем Камала Харрис обходит Трампа по уровню поддержки населения, сообщает CBS News со ссылкой на опрос YouGov. 50% американцев проголосовали бы за Харрис и 49% за Трампа. То есть вполне может навязать борьбу "бешеному" Дональду.

Своими мнениями о ходе американских выборов и внешней политики кандидатки от Демократической партии Камалы Харрис в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

– Для ЕС и Украины ставки на выборах в США в ноябре особенно высоки, поскольку победа Дональда Трампа/Дж.Д. Венса, скорее всего, приведет к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона и концентрации основных усилий против Китая, что, естественно, повлияет на безопасность ЕС и Украины, которые могут остаться в одиночестве в противостоянии с Россией. Трамп будет стремиться к быстрому прекращению войны и сокращению американской поддержки Украины и НАТО, вероятно, с катастрофическими последствиями для обеих сторон. На ваш взгляд, каковы шансы у Камалы Харрис против Трампа и чем она может его победить?

– На мой взгляд, сейчас непонятно – кто победит на президентских выборах в США. Ведь у Камалы Харрис рейтинг постепенно растет, и сейчас мы снова наблюдаем ситуацию, когда оба претендента идут почти рядом. То есть у каждого из кандидатов есть достаточно высокие шансы.

У Харрис есть свои преимущества, например то, что она поддерживает репродуктивные права женщин. И это большой плюс в глазах значительной части американских избирателей либерального толка.

Трамп предлагает свою программу и естественно, что он критикует, например, современный внешнеполитический курс. Это нормально, так и должно быть, потому что это своего рода оппозиция. Вместе с тем, Камала Харрис, мне кажется, может продолжать внешнеполитическую линию нынешнего президента США Джо Байдена.

– Вы отметили, что сегодня видится, что в большинстве сфер Харрис продолжит курс Джо Байдена. При этом одна из главных составляющих его курса в отношении войны и противостояния России – нерешительность. Ваше видение вероятного внешнеполитического курса администрации Харрис относительно основного для нас направления – помощь и политическая поддержка Украины. Возможны ли изменения и какие?

– Если Харрис станет президентом, я уверен в том, что как минимум помощь будет продолжаться. Мы понимаем, что вопрос об объемах этой помощи зависит не только от лидера Соединенных Штатов. Это зависит также и от воли Конгресса. Но в целом я думаю, что эта помощь будет продолжаться. Ведь Харрис будет вынуждена это делать в силу обстоятельств, чтобы доказать и миру, и американскому обществу, что она очень принципиальная и жесткая президентка. Что она будет решительно противостоять авторитарным режимам, таким как Китай и Россия.

Поэтому, я думаю, что не будет послабления в направлении помощи, как ни будет, я надеюсь и попыток проводить политику умиротворения агрессора.

Я вижу здесь два варианта. Либо это будет в основном продолжение существующей политики президента Джо Байдена или даже усиление и более решительная политика.

Мне кажется, что очень показательным будет опять же, если Харрис становится президентом, кто будет окружать ее в смысле ее внешней политической команды. То есть, сохранят ли свои должности, например, Джейк Салливан, как советник по вопросам национальной безопасности, будет ли госсекретарем Энтони Блинкен. Потому что во многом решение относительно, в том числе, поддержки Украины, принимается не только президентом, но, по крайней мере, обсуждается в таком кругу людей, которые, по сути делают внешнюю политику Соединенных Штатов. И учитывая, кто будут эти люди, каковы их взгляды, это будет иметь большое влияние, и тогда мы увидим, будет ли эта политика более решительной или останется на таком уровне, на котором сейчас.

– Это все возможно так и будет, по крайней мере, официально заявляется, что "вице-президент и кандидатка в президенты Камала Харрис, активно поддерживала и будет поддерживать Украину в ее борьбе против России". Однако с момента начала полномасштабного вторжения ключевые американские чиновники – советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, госсекретарь Энтони Блинкен, и министр обороны Ллойд Остин – совершили визит в Киев, продемонстрировав солидарность. Харрис же не была в Украине за это время ни разу. При этом вице-президент Байден в администрации Обамы играл ведущую роль в украинском вопросе после того, как Россия в 2014 году напала на Украину. В 2015 году даже выступил с речью о поддержке перед украинским парламентом.

В начале этого лета Харрис также посетила мирный саммит, организованный Украиной в Швейцарии. Западная пресса пишет, что ее встреча с президентом Украины Зеленским была столь же формальной, как и их предыдущие встречи. Как с этим быть и не является ли это определенным негативным сигналом, что вопрос Украины все же не быть главным для Харрис, что это уже определенный американский тренд – уменьшение внимания на Европу и увеличение на Азию и Китай?

– Действительно, Харрис не была в Украине и я считаю, что было бы целесообразно, если бы она посетила нашу страну, может, даже еще до президентских выборов. Будем надеяться. Несмотря на это, у нее было несколько встреч с Владимиром Зеленским, в том числе во время Глобального саммита мира и это важно. То есть какой-то личный контакт между госпожой Харрис и между нашим президентом все же есть.

Увидим, как будут развиваться события. Здесь нужно, знаете, возможно не питать иллюзий относительно того, что Украина будет главным вопросом американской политики. Все же главным направлением для Соединенных Штатов остается противостояние с Китаем, которое они считают главной геополитической угрозой для себя. Поскольку Китай имеет огромный экономический, военный потенциал и так далее.

Для нас важно убедить наших американских друзей в том, что вопрос Украины должен оставаться хотя бы одним из главных для американской внешней политики. Что Россия и ее диктатор Путин является важной угрозой не только Украине и Европе, но и США.

Это очень важно. Поэтому это зависит не только от госпожи Харрис, это зависит и от нас, от наших дипломатических, политических усилий на международной арене.

– То есть получается, что кто бы ни победил на предстоящих выборах в США, Трамп или Харрис, но внешний курс гегемона так или иначе будет в определенной степени смещаться все больше в Азию, что конечно для Украины является негативным моментом?

– На самом деле, если посмотреть на политику Соединенных Штатов, мы увидим, что есть три наиболее важных стратегических региона для них. Это Европа, Азия, то, что называют Индийско-тихоокеанским регионом, и Ближний Восток.

И здесь исходя из этого мы видим, что все-таки Украина остается одним из стратегически важных регионов, потому что речь идет о европейской безопасности. Я считаю, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать определенный баланс и безопасность в европейском регионе.

Вопрос лишь в том, что могут меняться приоритеты, и, собственно, сейчас вокруг этого и идет борьба. Следующий президент будет определять, что является первым, вторым и третьим стратегическим приоритетом. И на первом месте может быть, конечно, Азия. То есть мы видим, что, например, за Трампа, скорее всего, это будет именно так.

Если президентом Штатов становится Харрис, то, безусловно, Азия и вопросы Китая также будут приоритетными, но мне кажется, что и другие стратегические регионы, они тоже останутся, и не очень будут идти позади главного вопроса противостояния с КНР. Но, опять же, все очень динамично развивается, и здесь надо, чтобы мы проявляли решительность и настойчивость в нашей коммуникации с новой администрацией в Белом доме, кто бы это ни был.

– Относительно последнего обмена, который произошел между Соединенными Штатами и Россией. Не вызывает ли у вас опасения этот факт, ведь он демонстрирует, что закулисные контакты все же происходят? Есть ли угроза, что они могут договориться определенным образом и в отношении Украины? К примеру, Владимир Зеленский говорит, что мы сегодня собрали 14 бригад, но только 3 оснащены оружием полностью. То есть, Запад все еще рассматривает вопрос помощи не так, как нужно было бы для Украины, для полноценной обороны нашего государства. Многие видят в этом подталкивание к переговорам с Россией.

– Мне кажется, что это вполне естественно, когда мы беспокоимся по поводу того, что США удалось договориться с Путиным о чем-то. Это должно вызвать определенную обеспокоенность, но вместе с тем, во-первых, я верю в то, что США и дальше будут придерживаться главной основы, что нельзя принимать решения, связанные с Украиной без Украины. Об этом не раз заявлял президент Байден. И кто бы ни был следующим президентом, я очень надеюсь, что эта основа, этот принцип будет продолжать действовать.

Но надо понимать специфику американской политики, потому что даже во время Холодной войны у американских президентов, например у Ричарда Никсона, было то, что они называли "back channel". То есть такой канал связи, неофициальный, о котором, кстати, даже Госдеп США не знал.

То есть это в некотором роде даже такая традиция американской внешней политики. И мы видим, что какой-нибудь канал коммуникации остается и сегодня. Но, опять же, Джейк Салливан сразу заверил, что вопрос состоявшегося обмена он не связан с вопросом Украины. То есть, это какая-то отдельная плоскость взаимодействия с Путиным, с Россией. И это не должно влиять на нашу ситуацию, на переговоры, связанные с Украиной. Будем надеяться на это. Знаете, между союзниками и друзьями должно быть доверие. И очень важно поддерживать это доверие. На мой личный взгляд, в настоящее время Соединенные Штаты не сделали ничего, чтобы ее взорвали.