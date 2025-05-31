'Давайте будем реалистами': в Европе определились, как будут действовать в случае отказа Трампа от помощи Украине – Telegraph

Европейские чиновники, которые занимаются планированием возможного размещения миротворческих сил в Украине, определились, как действовать в случае отказа президента США Дональда Трампа от помощи Киеву. В частности официальные лица пришли к согласию, что следует переориентироваться на долгосрочную поддержку обороноспособности Украины в противостоянии с агрессором без расчета на участие Вашингтона.

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Об этом говорится в статье The Telegraph. Там отмечается, что на сегодня существует большая вероятность, что главе Белого дома не удастся привлечь российского диктатора Владимира Путина к переговорам и американский лидер откажется от роли посредника.

"Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту", – сказал западный чиновник и добавил, что "речь шла преимущественно о том, как поддерживать необходимую поддержку Украины, учитывая, что США будут продолжать предоставлять лишь некоторые ресурсы, такие как разведывательные данные".

"Мы также согласились с необходимостью усиления экономического давления на Россию", – подчеркнул он.

Встреча в Гааге (Нидерланды), в которой приняли участие "политические директора" министерств иностранных дел, показала заметное изменение подхода в рамках инициативы "коалиции желающих", начатой премьер-министром Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном для поддержки возможного прекращения огня, на котором настаивает Вашингтон.

Стармер и Макрон продвигают идею создания коалиции, в рамках которой европейские партнеры могли бы предоставить свои войска для контроля за выполнением условий мирного соглашения. Более 30 государств выразили готовность к участию, хотя лишь несколько из них открыто заявили о намерении разместить свои войска на территории Украины.

Как подчеркнуло издание, ключевым вопросом обсуждений оставалось, готовы ли США предоставить то, что британские чиновники называют "гарантиями безопасности" для европейских сил. При этом коалиция официально пока не заявила об изменении своей стратегии, хотя перспективы достижения мира уменьшаются все больше, поскольку Путин продолжает сопротивляться международному давлению о прекращении огня.

Вступление Украины в НАТО

Недавно спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

"Мы сказали, что для нас вступление Украины в НАТО не обсуждается ... И мы не единственная страна, которая так говорит. Знаете, я могу назвать вам четыре страны в НАТО, и нужно 32 из 32, чтобы вы могли вступить в НАТО", – сказал он.

Существует вероятность, что коалиция и в дальнейшем будет открыто поддерживать мирную инициативу Трампа по просьбе украинской стороны, которая опасается, что в случае отказа Вашингтон может прекратить поставки вооружения и обмен разведывательными данными.

Несмотря на то, что с момента возвращения Трампа к власти США не подписывали новых соглашений о передаче оружия, поставки военной помощи продолжаются. Кроме того, Вашингтон разрешил продажу Украине отдельных элементов американского производства – например, запчастей к истребителям F-16, а также согласовал передачу европейскими странами вооружения, изготовленного в США.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп назвал украинского президента Владимира Зеленского "упрямым" и выразил разочарование действиями российского диктатора Владимира Путина. Глава Белого дома выразил удивление массированным ракетным атакам РФ по украинским городам на фоне активного переговорного процесса между сторонами.

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