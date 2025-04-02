'Даст повод российской пропаганде': Сикорский рассказал о намерениях Польши по отправке миротворцев в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не намерена отправлять свои войска в Украину. По его словам, такой шаг лишь дал бы повод российской пропаганде распространять информацию о якобы намерениях Варшавы захватить украинские территории.

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Об этом глава МИД Польши рассказал в эфире радио RMF24. Он отметил, что уже сейчас российская пропаганда обвиняет Польшу в том, что готова вводить свои войска, чтобы якобы вместе с Россией поделить между собой украинские земли.

"Русская пропаганда сейчас нас обвиняет в том, что мы хотим зайти в Украину и вместе с ними поделить (украинские территории, – ред.)… Это будет элементом мобилизации общества в самой России, и мы не хотим дать российской пропаганде этот аргумент", – сказал он.

Глава польской дипломатии заверил, что польский бизнес станет одним из главных бенефициаров в процессе восстановления Украины после войны благодаря близости стран и сходства языков.

"Польша будет крупнейшим бенефициаром реконструкции Украины, через языковую близость и саму логистику мы будем логистическим центром этой реконструкции", – отметил Сикорский.

Напомним, высшее военно-политическое руководство Украины занято подготовкой предложений к "коалиции желающих" по поводу возможных контингентов миротворцев. Это была отдельная тема последнего заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Как сообщал OBOZ.UA, в минувший четверг в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", собравший 31 страну. На встрече обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель украинской армии и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

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