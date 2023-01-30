Дания готова присоединиться к танковой коалиции, – Зеленский

Дания готова присоединиться к танковой коалиции. Также правительство страны создало отдельный фонд для помощи нашему государству.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен 30 января. Он отметил, что Украина всегда будет благодарна Дании за принципиальную поддержку нашего государства в это сложное время (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщает DR, в конце декабря Дании пожертвовала 300 миллионов датских крон – свыше 13 с половиной миллионов долларов в оружейный фонд. Минобороны в 2023 году должно передать Украине 4 артиллерийских системы.

В то же время президент Украины призвал министра обороны ускорить поставку 19 артиллерийских систем Caesar, которые Дания также решила передать нашей стране.

Кроме того, есть запрос на танки Leopard, которых у Дании 44.

Отмечается, что во время сегодняшнего визита, Фредериксен дала понять, что датская помощь Украине должна продолжаться по нескольким направлениям.

"Во-первых, можно сказать, что мы дали невероятную сумму, чем гордимся, а также что есть такая широкая политическая поддержка. Оружие есть и будет самым важным, но важны и другие вещи, например, чтобы в стране была чистая питьевая вода, потому что без чистой питьевой воды эмиграция не может вернуться", – сказала Фредериксен.

В итоге, она подчеркнула, что помощь будет сосредоточена на вооружении, и на восстановлении городов.

"Мы сосредоточены как на вооруженных силах, включая тяжелое вооружение, так и на том, что мы можем помочь восстановить страну, разрушенную россиянами", – заявила чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, с делегацией Дании 30 января подробно говорили об оборонных нуждах Украины. О том, что может нам помочь освободить нашу территорию. И о том, что нам нужно в контексте восстановления Украины