Данилов анонсировал новые 'чистки' в органах власти Украины: кого коснутся

В ближайшие дни в Украине вновь пройдет очередная "кадровая чистка" в государственных структурах. Она затронет сотрудников Службы госбезопаности, налоговиков, полицейских и таможенников.

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Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона UA Разом. Нулевая толерантность к коррупции должна стать нормой не только в словах, но и на деле.

"Что касается решений СНБО, анонсированных президентом и прошедших накануне. Если кто-то думает, что это была разовая акция, связанная с таможней и другими органами, то они ошибаются", – заметил он.

Также Данилов подчеркнул, что подтверждение факта получения или передачи взятки госслужащим немедленно приведет к его отстранению от выполнения рабочих обязанностей и проведению уголовного следствия. Все силовые структуры, которые были причастны к давлению на украинский или иностранный бизнес, также ожидает аналогичная судьба.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля президент Зеленский своим указом снял с должности еще одного зама главы украинской Нацгвардии, а также изменил ключевой состав СНБО.

А накануне этого решения значительные перемены потрясли Кабмин. С должностей снято сразу семь чиновников, больше всего их оказалось в Министерстве внутренних дел.