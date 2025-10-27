Великая Америка, под которой подразумевают Соединённые Штаты, причем не Мексиканские, а именно Америки, - это совсем не то, чтобы существовать, к примеру, с Канадой или Гренландией (почему не Антарктидой?) внутри себя, а означает стать снова государством - мировым хозяином, ведь величие заключается не в количестве штатов или колоний, а просто в величии.

Видео дня

(Как говорили, "Веллингтон стал великим потому, что победил Наполеона, а Наполеон великий потому, что он Наполеон", но это просто к слову).

Итак. Британская The Telegraph пишет, что американские специалисты, комментируя многомиллиардную долговую дыру в российской экономике, говорят: "Мы не знаем, когда эти долги начнут обваливаться".

Зла не хватает! Вы американцы или засранцы? Вы из Главной страны мира или вы из тех, для кого изобрели DEI? Вы живете во времена Трампа или Обамы с Байденом? Вы только чтобы констатировать? А зачем тогда миру ваша Америка (вместе с вашим долларом)? Как это "не знаем"? Да над вами вон уже англичане смеются!

Работайте, бля, с материалом, а не рассказывайте нам о нем так, будто от Соединённых Штатов в мордоре ничего не зависит!

Больше того: лично Трамп, как иногда кажется, уже забыл, зачем он был сохранен летом прошлого года в Пенсильвании с неожиданным разворотом его головы от пули, летевшей не мимо уха, а прямехонько в мозг.

Песков насмехается - решить вопрос мира с Украиной Трампу, мол, за одну ночь не удастся. Да удастся за одно мгновенье - было бы, как интеллигентно говорят, его политическая воля! Это же не иранский ядерный завод, это гораздо проще и бывает даже на поверхности!

Однако воли почему-то нет. Он для себя, видите ли, еще не решил. Вот кто-то и говорит - "мы не знаем"…

Миссией нельзя пренебрегать: ее нужно выполнять. Ударьте, чтобы сделать вашу Америку великой снова, хотя бы палец о палец. И всем сразу все станет понятно.

[В бурные девяностые в одной не очень далёкой стране уже руководил тогда еще совсем молодой недавно впервые избранный народом диктатор. И вот когда там внезапно исчезли пару директоров, которые - еще при жизни - не платили своим работникам зарплату (а все остальные сразу так перепугались, что быстро нашли для трудящихся деньги), весьма любознательные журналисты из слишком демократических стран у него стали интересоваться, куда же те директора делись, - и ответ был обезоруживающе откровенным: Да откуда ж я знаю? Разве ж я им сторож?

Говорят, он хочет встретиться с Трампом. Может, что-то ему посоветует?]