Якось Остап Вишня у своїй безсмертній гуморесці "ЧУХРАЇНЦІ" змалював наші найвразливіші риси характеру.

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Нагадаю, як він означив 5 "глибоко національних рис ЧУХРАЇНЦІВ":

1. Якби ж знаття? (

(найхарактерніша риса, з якою тісно повʼязані четверта і пʼята)

2. Забув.

3. Спізнивсь.

4. Якось воно буде!

(Відповідають так, коли їх питають: "А чи так ви робите?"

5. Я так і знав.

(Кажуть це, коли бачать, що зробили щось погано. А коли після такої відповіді питають: "Так навіщо ж ви робили?", відповідають : "Якби ж знаття…". Далі питають: "Так ви ж кажете, що знали?", а у відповідь:

"Так я думав, що якось воно буде!)

Згадав я про це, коли абсолютна більшість видатних політиків та визначних експертів після перемоги Трампа публічно оголосили:

"Я так і знав"!

Далі більше. Енний радник офісу Президента сказав, що Зеленський не підпише сумновідомий "Закон про дрова", бо СПІЗНИВСЯ накласти вето?! Підкажу тут наших креативним владцям, що Конституція не передбачали права Президента ЗАБУВАТИ і СПІЗНЮВАТИСЯ, а визначила для ГАРАНТА Конституції лише 2 варіанти дій:

протягом 15 днів або ветувати Закон, або його підписати!

Мовчу про іншу чухраїнську історію із Законом про підвищення податків, який з 15 жовтня десь валяється в офісі президента й досі не ветований або підписаний , а народ сплачує новий військовий податок заднім числом з 1 жовтня.

Раніше ЗАБУЛИ про Закон про містобудування, який вже 1,5 року чує від влади "ЯКОСЬ ВОНО БУДЕ"!

У Верховній Раді теж ще ті хитруни-чухраінці. Вже минає два роки як ЗАБУЛИ про урядовий законопроект про позбавлення мандатів майже 4 тисяч депутатів місцевих рад від заборонених партій медведчука-сальдо-шарія?!

А ви все чекаєте на порятунок від США і ЄС?

Нам би ЧУХРАЇНСЬКУ політику влади і думання народу замінити на УКРАЇНСЬКУ.

Ото була б ПЕРЕМОГА!