Если путин не успеет потерпеть поражение в войне с Украиной до дня президентских выборов в США, то единственное, что даст возможность Байдену всё же, несмотря на это, остаться в Белом доме, — его ликвидировать.

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Иначе нынешний руководитель Главной страны мира не устоит: либо Победа Украины, либо — хотя бы — смерть пуйла. Причём именно его уничтожение, поскольку просто смещения может оказаться недостаточно. Предъявляемый народу козырь для сохранения поста должен быть мощным.

Поэтому объективно путину необходимо успеть до тех пор проиграть, заранее обменяв это на сохранение ему жизни, — при всевозможном посредничестве турок либо французов (или китайцев, которым лучше уж Байден без путина, чем путин и Трамп).

Выгоден такой вариант и российским элитам: так они смогут не только ускорить свой приход к власти (вкупе со снятием санкций в обмен на полную капитуляцию), но и предотвратить ядерный конфликт, который загнанный в угол путин может учинить, "спасая лицо россии".

Новые же (хоть и все, возможно, из старых) сохранят лицо просто — всё свалив на кровавого предшественника, как это, например, позволило сохранить лицо Германии после Второй мировой.

Долг ближнего и дальнего окружения пуйла, а также "всего прогрессивного человечества" — донести до хозяина мордора эту нехитрую мысль: вова, не сдашься — Байдену придётся тебя убить!!!

Ну а коль вова заупрямится — нужно будет процесс ускорить. А то настоящий пресс-атташе путина, то есть не песков, а тот, что по особо важным поручениям, — пригожин уже написал в своей знаменитой и не всеми понятой статье, что победить в этой войне не получится, а заниматься договорняками — это отдать власть, и потому лучше быть потрёпанным в бою, чтобы "достигнув дна, потом от него оттолкнуться", имея в виду перманентную войну без реальных переговоров — во имя банального сохранения власти.

Если читать пригожинскую статью не до середины, как дружно сделали очень многие, то смысл текста там именно таков, а не наоборот, как комментируют прочитавшие до половины.

Это — манифест пуйла, объявленный элитам. Кому в мордорских элитах такой провозглашённый курс "на дно с последующим всплытием" не нравится — пусть помогает "контролируемой капитуляции" россии или же ликвидации путина. Иначе американцы грохнут его и сами, но тогда процесс может совсем уж выйти из-под контроля этих элит...