Чтобы исправить ошибки Банковой: 'Евросолидарность' подала альтернативный законопроект о НАБУ и САП

Фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала альтернативный законопроект к проекту закона, поданного президентом Зеленским для восстановления независимости НАБУ и САП.

Видео дня

Об этом сообщила на брифинге сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Она подчеркнула – авантюра с уничтожением независимости антикоррупционных органов поставила под удар не только евроинтеграцию Украины, но и получение западной помощи, критически важной для выживания страны во время войны.

"В турборежиме на самом деле произошло то, что можно назвать преступлением против страны, преступлением против европейской интеграции, против будущего. Это естественно возмутило украинское общество и вызвало недовольство наших партнеров. Кстати, мы единственные, кто об этом прямо предупреждал, обо всех угрозах, которые существуют и для евроинтеграции, и ключевое – для технической помощи Украине. Не секрет, что сегодня мы зарабатываем как государство на свою армию, но при этом все социальные выплаты обеспечиваются финансированием наших партнеров. Сегодня это финансирование поставлено на стоп, и это угроза для каждого украинца. Чтобы это разблокировать, уже не время играть в разные политические игры, хотя такой соблазн есть", – отметила народный депутат Виктория Сюмар.

Законопроект Зеленского имеет несколько существенных замечаний, на которые уже обратили внимание правозащитники и эксперты – отметила Ирина Геращенко. В частности, он не возвращает отмененный прозрачный конкурсный отбор в прокуратуре, что в украинских реалиях усилит зависимость прокуроров, будет провоцировать усиление репрессий и "закручивание гаек".

Также нерешенной остается проблема с внесудебными обысками, на чрезмерность которых уже обратила внимание в том числе и председатель ВАКС. Неправомерность применения практики внесудебных обысков в Украине также имеет реакцию и ЕСПЧ.

"Мы считаем, что внесудебные обыски возможны только по тяжким преступлениям – убийство, изнасилование, минирование, а также мы учли критику, которую услышали от САП, НАБУ, и здесь оставлена норма, что срочные обыски могут происходить в случае взятки или попытки взятки. Это важно в контексте борьбы с коррупцией", – объяснила Геращенко.

Также "Евросолидарность" требует оставить прозрачные конкурсы в прокуратуре.

"Третья очень важная новелла нашего варианта законопроекта. До сих пор Офис президента, руководство Офиса президента, а также ГБР, руководство ГБР выведены из-под подследственности НАБУ. Мы считаем, что сегодня, когда страной фактически руководят 5-6 менеджеров из Офиса президента, важно, чтобы в случае совершения уголовного коррупционного преступления руководство Офиса президента или ГБР так же попадали под подследственность НАБУ", – сказала Геращенко.

"Наша команда, которая в свое время создавала антикоррупционную инфраструктуру, а 22 июля пыталась остановить нарушение регламента в ВР и снять с рассмотрения скандальный законопроект по уничтожению независимости НАБУ/САП, настаивает на немедленном восстановлении полноценной работы этих институтов", – напомнила Геращенко.

"Депутаты сразу после этого скандала зарегистрировали законопроект 13531, который исправляет ошибку. Мы приветствуем тот факт, что президент Зеленский так же осознал те риски, которые стоят перед страной, и подал свой законопроект 13533. Хотя даже эта регистрация состоялась с нарушением регламента. Ведь если бы в Верховной Раде Украины действовал регламент, чтобы там была независимость, законопроект Зеленского подавался бы и регистрировался как альтернативный, а не отдельный. Ведь он касается той же темы, которой касается и депутатский законопроект", – отметила Геращенко.

"Европейская Солидарность" обращается ко всем коллегам из всех фракций. Мы в Киеве, возвращайтесь в Киев. 31 июля парламент должен собраться, оперативно исправить эти ошибки, которые были спущены с Банковой и которые были проголосованы парламентом", – призвала сопредседатель фракции.

"Мы сегодня увидели на заседании антикоррупционного комитета, которое просто пробовали сорвать, потому что туда не появлялись представители олигархических групп и туда почему-то не могли включить себя и представители "Слуги народа". Это означает, что в парламенте продолжаются определенные торги за голосование", – сообщила Виктория Сюмар.

Именно поэтому заседания парламента должны транслироваться вживую – отмечают в "Евросолидарности.

"Общество должно знать позицию депутатских фракций, кто как голосует, и политики должны нести за это ответственность. Если будет прямая трансляция, это дисциплинирует зал для того, чтобы оперативно и быстро исправить ошибки 22-го июля, чтобы законопроект был принят, сразу подписан спикером, президентам и восстановил независимость работы антикоррупционных органов", – сказала Ирина Геращенко.

Она также напомнила, что 31 июля истекает срок для назначения руководителем БЭБ законно избранного на конкурсе кандидата, а среди маяков международных финансовых доноров Украины также реформа ГБР и другие неотложные законопроекты, которые саботируются властью.