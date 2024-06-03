"Россия на нас не нападала" — откровенный тезис циничного Сийярто. Вот если бы напала — была бы другая ситуация.

Это — честный перевод от венгерского министра иностранных дел с английского, немецкого и так далее. (Даже с китайского.) Разве респектабельные Байден, Шольц, Столтенберг не говорили примерно то же самое?

Интересно, а если россия нападёт на Польшу, ядерный удар по которой в мордоре на ГОСУДАРСТВЕННОМ ТВ уже обещают, член НАТО Венгрия опять повторит, что напали не на неё?

Есть определённая символика в том, что злосчастный меморандум был подписан как раз в Будапеште. Ибо всевозможные пакости Запад любит делать именно через Венгрию.

1956-й забыт. Но мордор "может повторить". Ох и дождутся…