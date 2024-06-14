Во-первых, уже сам факт того, что пуйло делало заявление на встрече с руководством своего МИД, не просто подчёркивает, а однозначно свидетельствует: это заявление адресовано только Западу.

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Во-вторых, его многометровое расстояние от лаврова на противоположном конце стола было настолько демонстративным, что должно убедить — это оно, настоящее пуйло, а не клон, как иногда было, то есть это обращение имеет особое значение.

В-третьих, единственной настоящей новацией в пуйловом выступлении было требование отдать россии — наряду со всеми захваченными рф территориями — даже те части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые контролируются Украиной, то есть размежевание должно быть не по линии фронта, а ещё и с огромным бонусом для мордора.

Так путин сигнализирует Байдену, что поможет ему сохранить лицо, если "окончательное завершение войны" будет достигнуто всё-таки по линии фронта: это станет его, Байдена, личной победой, это он сумел выбить для Украины лучший вариант, чтобы не отдавать ещё и те территории, где сейчас украинские войска, то есть ни одного лишнего кусочка.

Такой себе противовес "границам 91-го года" — линия фронта тогда становится уже как бы компромиссом.

Это — "мирный план" пуйла, его месседж и G7, и Саммиту мира. Слабость Запада порождает такие издевки. Если реакция Америки и Европы на продемонстрированную откровенную наглость не будет адекватной и соответственно очень резкой, именно подобных хамских выходок осторожный Запад и заслуживает.