Что на самом деле думают американцы?

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• 7% взрослых считают, что войну начала Украина, 70% уверены, что Россия.

• 46% полагают, что США должны добывать полезные ископаемые в Украине.

•. 39% одобряют его внешнюю политику, 52% – не одобряют.

•. 36% поддерживают его подход к внешней торговле, 51% – нет.

Но в вопросах, которые больше всего волнуют американцев:

• 31% считают, что Трамп хорошо справляется с контролем стоимости жизни, 54% – что плохо.

Рейтинги Трампа падают. Главный фактор, который определит их дальнейшую динамику, – состояние экономики США, а управляет он ею плохо. Это, скорее всего, заставит его сосредоточиться на внутренних проблемах и избегать темы Украины, так как она вредит его рейтингам. А для Трампа важнее всего его эго.