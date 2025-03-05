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Джейсон Смарт
Джейсон Смарт
Основатель и владелец American Political Services, политтехнолог

Блог | Что на самом деле думают американцы о политике Трампа?

Что на самом деле думают американцы о политике Трампа?

Что на самом деле думают американцы?

Видео дня

• 7% взрослых считают, что войну начала Украина, 70% уверены, что Россия. 

• 46% полагают, что США должны добывать полезные ископаемые в Украине.

•.  39% одобряют его внешнюю политику, 52% – не одобряют.

•.  36% поддерживают его подход к внешней торговле, 51% – нет.

Но в вопросах, которые больше всего волнуют американцев:

 • 31% считают, что Трамп хорошо справляется с контролем стоимости жизни, 54% – что плохо.

Рейтинги Трампа падают. Главный фактор, который определит их дальнейшую динамику, – состояние экономики США, а управляет он ею плохо. Это, скорее всего, заставит его сосредоточиться на внутренних проблемах и избегать темы Украины, так как она вредит его рейтингам. А для Трампа важнее всего его эго.

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