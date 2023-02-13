Блог | Виктор Швец: Что может спасти Путина и изменить ход войны?

Напруга на фронтах українсько-російської війни набуває критичних ознак. Всі в очікуванні масованого наступу росіян на українські позиції. При цьому одні обізнані експерти заявляють про те, що наступ росіян вже розпочався, інші не менш аргументовано доводять, що це тільки розвідка боєм. Якби там не було насправді, головним є те, що українсько-російська війна неухильно входить у якісно іншу стадію.

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путін і його армія сподівається в ході широкомасштабного наступу, перехопити стратегічну ініціативу і отримати першу важливу перемогу у цій війні - прорвати українську оборону і захопити повністю територію Луганської і Донецької областей в їх адміністративних кордонах.

Таким чином, з захопленням території цих двох українських областей , путін завершить першу фазу війни. Кремлівські пропагандисти переконають російське населення в тому. що путін отримав історичну перемогу і досяг головної мети цієї війни.В подальшому, він буде намагатись утримувати захоплені території українського приазов’я, побудувати потужну оборону на кордонах з Україною і буде усе робити, щоб перевести війну у затяжну фазу.Безумовно, українське вище військово-політичне керівництво і наші союзники добре розуміють головну мету і ціль путіна у війні в Україні на 2023 рік.Такий сценарій подальшої війни відомий і широко обговорювався і обговорюється експертами і аналітиками.

Путіну потрібна пауза в війні, але не просто пауза, а переможна пауза. Щоб він виглядав героєм серед свого населення, який зумів отримати хоч тактичну, але перемогу над НАТО в Україні. Крім того, йому необхідна ця тактична перемога ще й для того, щоб ініціювати переговори по врегулюванню, як він вважає, цього воєнного конфлікту.

Але, головна мета путіна, після остаточної окупації двох українських областей і утримання частини окупованих територій ще двох областей полягає тому, що йому потрібен час, щоб задіяти свою головну зброю, яка може вирішити усі питання, як цієї війни, так і післявоєнний мировий порядок.Це його спасіння.

І це не ядерна зброя, тактична чи стратегічна, - ні.

путін вже добре зрозумів і йому президент США Джо Байден, напевне переконливо роз’яснив, які він буде мати наслідки навіть не від застосування ядерної зброї, а від спроби її застосування.

Його головна зброя, на яку він може розраховувати, як колись Гітлер на "зброю відплати", не мілітарна зброя, а політична.

Що ж це за така зброя?

Давайте зробимо не великий екскурс в історію.

В сім’ї американського мільярдера було четверо дітей. Але саме четвертому випала доля увійти в історію Америки. Незважаючи на величезні багатства родини, цій дитині прийшлося починати свій трудовий шлях в 13 років у свого батька на найменшоплачуваній роботі. Через погану поведінку у школі батько відправив його на навчання у військову академію. Згодом він підріс і закінчив одну із найпрестижніших бізнес-шкіл в Пансельваніі. Після чого міг претендувати на те, щоб управляти бізнесом батька, який помер у 1999 році і з цього часу очолив батькову компанію, перед пам’яттю якого завжди схилявся і досяг визначних успіхів у бізнесі, правда цей успіх майже завжди супроводжувався великими і малими потрясіннями.

Вже в 1987 році він проявив інтерес до посади президента США, а в 2000 році навіть включився в президентську гонку, але дуже швидко зняв свою кандидатуру.Але, в 2016 році несподівано для усіх переміг на виборах і став 45-м президентом США.Це був - Дональд Трамп, президент США, який не служив у армії і ніколи не займав будь-яку виборну посаду.

Чи зможе Трамп в 2024 році знову стати президентом США?Це надзвичайно важливе питання, яке з кожним місяцем буде набирати все більшої і більшої актуальності. Адже усі добре памятають його чотирічне правління. Багато американців з якими мені прийшлось зустрічатись і розмовляти вважають, що повернення Трампа на пост президента США буде означати катастрофу, як для США так і для світу. Але головна небезпека в його поверненні є для нас, українців. Безумовно, проміжні вибори, які недавно пройшли в США не принесли Трампу грандіозну перемогу, але все-таки республіканці перемогли, хоч і не з великою перевагою. Це дає можливість республіканській партіі показати виборцям свою ефективність, перш за все в таких простих речах, як інфляція, вартість пального, ціни в магазинах, рівень безробіття, соціальні гарантії.Разом з тим, не треба думати, що перемога на проміжних виборах відкриває Трампу перемогу на президентських виборах. Це не так. Сам по собі факт домінування республіканців у Палаті представників, де і вирішується, зокрема, доля бюджету країни і допомога США в том числі Україні, має велике значення, але не гарантує Трампу перемогу на президентських виборах. Зрозуміло, що простих американців перш за все хвилює їх особисте життя, високий рівень інфляції, який зараз більше 8%, що дуже незвично для США, і багато інших побутових питань. Америка для американців- цей лозунг Трампа має високий вплив для простих громадян. Україна далеко, багато хто з американців точно не знайде її на карті, але разом з тим, Україна зараз дуже популярна серед американців. Вони розуміють, що путін, росія напали на Україну і вбивають мирних українців, жінок, дітей. Україна зараз у кожному будинку американців, центральні канали телебачення, усі інші засоби масової інформації дуже добре висвітлюють цю війну в Україні. Прості американці співчувають українцям і захоплюються іх мужністю і героїзмом. Тому зараз не так просто буде будь-якому президенту США відмовитись від допомоги Україні.

Але ми добре знаємо, що Трамп є проросійським і завжди відверто підтримував путіна.Достатньо згадати його реакцію на рішення путіна визнати так звані днр і лнр незалежними державами, щоб зрозуміти, що можна від нього чекати, у разі якщо він знову прийде у Білий дім.

22 лютого 2022 року за день до повномасштабної війни путіна проти України, Дональд Трамп заявив, що російський президент володимир путін "дуже кмітливий" і зробив "геніальний хід", проголосивши дві області на сході України "незалежними державами" та перекинувши у них російськізбройні сили. (22.02.22 The Guardian)

Але в 2024 році це буде вже зовсім інший Трамп, ніж був у 2016 чи 2020 році.

В 2024 році він буде значно більш озлоблений, значно більш авторитарний і значно більш радикальний. І не можна виключати, що він значно зблизиться з таким же авторитарним правителем як путін.

А це вже буде становити загрозу не тільки для України, а й усьому світу.Не можна виключати і факт певних специфічних взаємин путіна і Трампа. Отже, хто такий Трамп і що нам від нього можна чекати українці добре знають. Це наше велике щастя, що в період найвищих випробувань для українського народу президентом США є Джо Байден.

Разом з тим, не можна зараз говорити про можливості Трампа, вони безумовно є. Трамп має популярність, хоч рейтинг його значно впав, але Трамп веде активну політичну діяльність яка вказує на те, що він популярний і взяв курс на вибори у 2024 році. Не можна сказати, що у стані Республіканської партії його партійці одностайні щодо кандидатури Трампа. Є і інші дуже потужні кандидати, які теж набирають політичну вагу і будуть готові боротись з Трампом, якщо він остаточно вирішить йти на новий строк у президенти США.Але, є ще одна дуже важлива обставина, яка може надзвичайно серйозно вплинути на цей процес.

Це - путін. Ми добре пам’ятаємо скільки було розмов про втручання путіна у вибори в 2016 році. Можна не сумніватись, що з урахуванням особливої значимості для путіна перемоги Трампа на виборах у 2024 році, втручання спецслужб росії у вибори президента США в 2024 році буде тотальне. Путін кине на цю перемогу Трампа усе що у нього є - гроші, кадри, ЗМІ.Трамп для путіна - головна зброя і остання надія на спасіння.Очевидно, що якщо він повернеться у 2024 році на пост президента США, це може розв’язати усі проблеми путіна на сьогодні, тому що Трамп має намір вивести США із НАТО. Ми пам’ятаємо, як в період свого президентства Трамп намагався зруйнувати єдність західних партнерів. Він доклав немало зусиль щоб ослабити НАТО, як організаційно, так і фінансово. Президент Джо Байден і його адміністрація доклали значних зусиль щоб відновити єдність і могутність оборонного Альянсу.

Можна не сумніватись, що Трампу, якщо він знову повернеться у Білий дім, вдасться зламати єдність європейських країн у боротьбі з путіним і антипутінська коаліція буде зруйнована. Військова, економічна і будь-яка інша допомога Україні, якщо не буде повністю зупинена, то завдяки навмисним бюрократичним процедурам буде унеможливлена. Вже зараз республіканська більшість у Палаті представників намагається ініціювати законопроекти, які б обмежили надання Україні допомоги. Ініціаторами таких рішень, є найбільш заядла частина республіканців - трампісти.

Україна може залишитись сам на сам з Росією і її величезними ресурсами і людським потенціалом. Трамп зробить усе, щоб ослабити санкції проти путінаЦе саме те, що врятує і путіна і путінський режим.У такий спосіб Путін досягне своєї головної мети просто завдяки зміні курсу американської політики.

Але до виборів президента США ще далеко. І путіну ще треба до них дожити. І ще остаточно не відомо чи погодяться республіканці висунути Трампа як кандидата в президенти США.

Саме тому, дуже важливо щоб Україна перехопила стратегічну ініціативу і здобула перемогу на полі бою восени чи влітку цього року не чекаючи виборів президента США.

Це надзвичайно важливо, оскільки єдність західних країн залежить ще й від того, чи повірять люди, що саме військове розв’язання, цієї агресії, а не переговори, є ймовірним і найбільш ефективним.

Путін вже пережив п’ять президентів США, будемо сподіватись, що президента Джо Байдена він не переживе, запорукою цього є мужність і відвага ЗСУ і потужна допомога США і антипутінської коаліції, які взяли курс на Перемогу!Нам, українському народу і світовій демократичній спільноті, потрібна перемога у війні над путіним і його покарання, як військового злочинця.А хто буде президентом США, то право американського народу.Чи встигне кремль задіяти Трампа, як свою головну зброю ?

Не мілітарну, а політичну?

Відповідь на це питання нададуть ЗСУ і антипутінська коаліція, ще задовго до виборів президента США.

Разом з тим, сподіваємось, що влада США зробили висновки і на цей раз унеможливить втручання путіна у виборчий процес і вибори президента США.