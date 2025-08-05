Сегодня цены на нефть упали ниже 70 долл. за бочку на фоне роста добычи в рамках ОПЕК+ и опасений перепроизводства — Reuters.

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А теперь посмотрите на диаграмму, где видно наглядную эволюцию внешнеэкономических связей России.

Торговля (а значит и экономика) Ерефии стоит на трех "китах" - Китае, Индии и Турции. И все это подпирается ценой на нефть. Оборот России с Китаем и Индией вырос на 250% с 2019 г. Одновременно торговля с ЕС упала с 42% в 2019 г. до 11% в 2024 г.

Временно минусуем Китай - для того, чтобы он отказался от финансирования (за счет торговли) террористической России, Соединенным Штатам надо приложить сверхусилия - к тому же, себе в убыток. Пойдет ли на это Трамп? На данный отрезок времени - нет. Поэтому остаются более слабые звенья этой задачи - Индия, Турция и цены на нефть. Турцию пока выводим за скобки и понимаем, что основными мишенями ослабления Москвы рассматриваются Индия и цены на нефть.

В течение многих лет Вашингтон закрывал глаза на тесные исторические связи Дели с Москвой, поскольку рассматривал Индию как противовес Китаю в Азии. Теперь Трамп, похоже, готов отказаться от этой стратегии, чтобы получить рычаги влияния на Путина (это вывод Bloomberg). Параллельно идет снижение цен на нефть за счет увеличения добычи со стороны СА и США.

Все это ради Украины? Думаю, что нет. Просто Трамп выбрал нашу войну в качестве "благородного" повода переориентировать Индию и ряд других стран на покупку энергоносителей у Соединенных Штатов и их ближневосточных партнеров.

То есть, убиваются два зайца - Трамп теперь и "миротворец", и защитник отечественного бизнеса. Бинго!

А разве нам есть разница, какие истинные мотивы обладателя Овального кабинета? Если его интересы в данном случае совпадают с нашими, пусть будет "миротворцем", раз он от этого балдеет. Получится профит с Индией и нефтью, тогда и на Китай можно будет переключиться.

Да, это игра в долгую, но по-другому никак.