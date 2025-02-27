Вот очередное расследование о счастливой и состоятельной жизни скрытого от НАПК долларового миллионера-депутата Киевсовета из партии медведчука-путина Александра ПЛУЖНИКА.

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Далее текст на языке оригинала.

Нагадаю, що після рішення Верховного суду про ЗАБОРОНУ ОПЗЖ, як проросійської партії колаборантів, політичні імпотенти із ВРУ вже ТРЕТІЙ РІК нездатні ухвалити Урядовий законопроект про ПОЗБАВЛЕННЯ мандатів депутатів місцевих рад від заборонених партій. Більш за те, в цьому випадку йдеться про унікального персонажа з родом із Донеччини, який у свій час обслуговував команду Януковича на посаді керівника столичного Управління боротьби з організованою злочинністю. А в 2020 році був обраний до Київради від партії Медведчука і за підтримки нашої незламної патріотичної і європейської Київради був обраний ГОЛОВОЮ комісії, прости Господи, з питань дотримання законності, правопорядку та звʼязків з правоохоронними органами! І лише під нашим тиском, через 2 роки, Київрада з енного разу звільнила цього фаната Путіна з посади очільника головної правоохоронної комісії, але він і далі трудиться (вже напрацював на 11 квартир), як член комісії з питань дотримання законності…та звʼязків з силами безпеки і оборони?!

Нагадаю, що 20 червня 2025 роки минуть вже ТРЕТІ РОКОВИНИ ігнорування Верховною Радою Урядового законопроекту про позбавлення мандатів депутатів місцевих рад від партій медведчука-сальдо-шарія… А таких у воюючій з російською ордою Україні біля 4 ТИСЯЧ ОСІБ!

Мої конструктивні і наполегливі ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Невідкладне ухвалення Урядового законопроекту про позбавлення мандатів депутатів місцевих рад від ЗАБОРОНЕНИХ партій;

2. Ухвалення законопроекту про позбавлення мандатів так званих народних депутатів від забороненої ОПЗЖ;

3. Внесення змін до Виборчого кодексу про заборону брати участь у місцевих, парламентських та президентських виборах ВСІХ нинішніх ДЕПУТАТІВ, як були обрані від ЗАБОРОНЕНИХ ПАРТІЙ;

4. Розширення переліку санкцій до депутатів ЗАБОРОНЕНИХ партій.

До чинного пункту, що передбачає передачу у власність держави всього майна, коштів та активів заборонених партій та їх місцевих організацій ДОДАТИ передачу всього майна, коштів та активів депутатів заборонених партій, якщо воно не було задекларовано або підтвердженою у законний спосіб.

Інформація для влади і соратників депутатів зі партій зрадників, які продовжують пліч-о-пліч працювати з ними у ВРУ та місцевих радах.

Ще в 2024 році 99 відсотків громадян України підтримували вимогу про заборону депутатам із заборонених партій працювати у парламенті та місцевих радах.

П.С. І найбільший ЦИНІЗМ і ЛИЦЕМІРСТВО ВРУ та ЦВК в тому, що у 2016 році мене за кілька днів позбавили мандата народного депутата лише за КРИТИКУ ганебного антисоціального та антигуманітарного бюджету (навіть без голосування у парламенті), а депутатів-колаборантів із партії Медведчука-Путіна БОЯТЬСЯ позбавити мандатів вже три роки кровопролитної війни з путінською росією.