Что будет с выборами в Украине: Стефанчук прояснил ситуацию

Возможность провести в Украине выборы в Верховную Раду и выборы президента во время войны маловероятна. Украинское законодательство это запрещает.

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Так идею проведения выборов во время войны прокомментировал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона "Единые новости" в четверг, 25 июля. Как известно, выборы в украинский парламент должны были состояться осенью 2023 года, а выборы президента – 31 марта 2024 года.

"Идею проведения выборов во время военного положения можно классифицировать как маловероятную", – заявил Стефанчук.

Он напомнил, что закон Украины запрещает проводить выборы во время военного положения.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко отметил, что президент Владимир Зеленский после мая 2024 года не потерял легитимности, поскольку закон о военном положении предусматривает, что в этот период ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы не могут быть организованы.

Он отметил, что в этом вопросе все однозначно и никаких разночтений быть не может.

Напомним, что 29 октября 2023 года в Украине должны были состояться парламентские выборы. Но полномасштабное вторжение России и введение военного положения сделали их невозможными. Кроме того, весной этого года должны были пройти и президентские выборы. Однако продолжение боевых действий и особый правовой режим автоматически продолжает и президентство Владимира Зеленского на неопределенный период – до окончания войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский ответил на вопрос, будут ли в Украине выборы президента, если война продлится еще десять лет. Глава государства подчеркнул, что никто не согласится на длительную войну, однако, если она все же затянется, власти будут искать решения для проведения выборов.

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