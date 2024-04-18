Четкие сроки службы, право на ротацию, рекрутинг и отмена 100% брони для силовиков: 'ЕС' инициирует изменения в закон о мобилизации

Фракция "Европейская Солидарность" инициирует изменения в закон о мобилизации, направленные на усиление мотивации для защитников Украины.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на брифинге.

"Нет сомнения ни у одного государственника, ни у украинца, что нам нужно менять подходы к мобилизации, ее стоит усиливать, ведь на фронте очень тяжелая ситуация. Но проголосованный Верховной Радой закон вызвал критику как самих военных, так и гражданских. Там очень много проблем и вопросов, стоит его совершенствовать. Поэтому как только закон вступит в силу, а это месяц после подписания, Европейская Солидарность будет регистрировать изменения в этот закон. Мы уже сейчас наработали этот пакет инициатив и призываем коллег присоединиться к нашим предложениям", – сказала Геращенко.

"Если правительство несколько раз обещало военным, что мобилизация должна базироваться не только на принуждении, но и на мотивации, главным мотивационным принципом является право военнослужащих на увольнение с военной службы. Правительство обещало 36 месяцев, и мы считаем, что следует немедленно зафиксировать в законе эту норму. Даже в проголосованном и подписанном Зеленским законе такая фраза в заключительных положениях, что в течение 8 месяцев эти инициативы будут разработаны", – констатирует депутат.

По словам Геращенко, срок службы должен быть четко зафиксирован в законодательстве, а окончательное решение должно принимать Главнокомандующий ВСУ в зависимости от ситуации на фронте.

"Мы инициируем срок 36 месяцев, а Главком вправе решать. Если ситуация на фронте действительно нуждается в другом времени пребывания наших военнослужащих на фронте – 48 месяцев, но должна быть зафиксирована очень четкая норма службы и право увольнения после этого срока с военной службы. Это действительно главный мотивационный фактор для новой мобилизации", – отмечает Ирина Геращенко.

"Человек, который идет отдавать энергию, жизнь, здоровье, силы для защиты страны, должен понимать, когда он будет иметь право на увольнение с военной службы", – убеждена Геращенко.

"Когда мы говорим о справедливости мобилизации, не может быть такого, что в определенных сферах, в частности, сельском хозяйстве, по другим направлениям мобилизуют всех людей, но есть такие "касты неприкосновенных", к которым относятся сегодня силовые структуры, прокуроры, БЭБ, ДБР , где 100% бронь. Мы считаем это неправильным. Эти люди, как правило, имеют военную подготовку и должны идти на равных защищать Украину. Мы предлагаем установить бронь для силовых структур на уровне 50%, как это для госслужбы", – добавляет Геращенко.

"Третье: очень важное право на ротацию и отпуск. Не может быть такого, чтобы определенные подразделения у нас уже более двух лет в самых горячих точках, а есть подразделения, которые ни дня не воевали. Поэтому право на ротацию, право на отпуск после тяжелого участия в боевых действиях до 6 месяцев – это очень мотивационный фактор", – объясняет депутат.

"Четвертый: рекрутинг и добровольность идти служить. Мы хотим зафиксировать в законе, что если человек добровольно подписал контракт и пошел служить в ВСУ, то перевод его из одной части в другую может быть только с его согласия. Этим отличается добровольность от мобилизации", – говорит Геращенко.

"Этот мотивационный пакет должен усилить положительные нормы закона о мобилизации, потому что когда речь идет только о принуждении, это не воспринимается ни самими военными, ни гражданским населением", - считает Геращенко.

Она также сообщила, что фракция зарегистрировала поправки к законопроекту №1189 о праве служить в ВСУ осужденным или находящимся сейчас под следствием.

"Мы считаем, что такое право можно дать оступившимся людям, но определенные категории осужденных или правонарушителей должны быть полностью изъяты из такого права. Речь идет о причастных к распространению наркотиков. Не должно быть этого в Вооруженных Силах Украины. А также ТОП-коррупционеров. Потому что сейчас ТОП-коррупционеры запишутся на штабные должности, а потом еще и героями Украины станут", – иронизирует Ирина Геращенко.

"Это будет очень серьезный тест для сессионного зала, насколько депутаты отдают себе отчет в важности вычистить из этого закона тех, кто таким образом захочет избежать ответственности", – резюмирует Ирина Геращенко.