Червоненко, известный антиукраинской позицией, принял участие в ралли в Италии с напарником россиянином. Фото

Экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко, известный антиукраинскими высказываниями, сделанными, в частности, на телеканалах предателя Виктора Медведчука, в разгар полномасштабной войны засветился в Италии. Скандальный политик, которому в 2022 году чудом присвоили звание подполковника, принял участие в качестве штурмана на Ралли ди Рома Капитале.

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Об этом говорится в материале на сайте "Ралли в Украине". Автомобильная гонка состоялась в начале августа.

Как говорится, лицензию на это Червоненко выдала Автомобильная Федерация Украины.

Более того, Червоненко, который является профессиональным автогонщиком и раллийным штурманом, ассистировал гражданину страны-агрессора России, двукратному чемпиону Европы по ралли Алексею Лукьянюку.

Как пишет издание, Лукьянюк якобы уехал из государства-террориста после полномасштабного вторжения в Украину, но юридически он имеет гражданство РФ. К тому же, накануне соревнований Комиссия автомобильного спорта FAU опубликовала решение, которым определила недопустимое участие украинских спортсменов в любых командах вместе с представителями России и Беларуси.

"Неужели мега-опытный политик не понимал, как выглядят его действия – особенно на фоне недавнего громкого поступка украинской фехтовальщицы Ольги Харлан? И не стоило ли бы публично озвучить определенные аргументы принятого решения, чтобы заранее положить конец возможным спекуляциям на эту болезненную тему?" – говорится в материале.

Отметим, что в начале полномасштабной войны появилась информация о том, что Червоненко не получил подозрение за антиукраинские высказывания, а чудом стал подполковником согласно приказу начальника Главного управления разведки от 20 июня 2022 года №52.

Кроме того, в сети напомнили, что до начала вторжения России Червоненко рассказывал, что оккупированный Крым начал "процветать" после 2014 года.

А в 2019 году Червоненко попал в скандал, заявив, что Украина якобы не выживет без экономической поддержки Кремля. По его словам, самый главный вопрос – как перестать быть "нищим, унижающимся у Запада". Также он оскандалился заявлением о том, что Украина перестанет существовать как государство, если создаст автокефальную церковь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2022 года Червоненко устроил скандал на АЗС в Ивано-Франковской области. Он громко кричал на работников заправки, возмущаясь тем, что ему могут заправить автомобиль только по литражу, а не полному баку.

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