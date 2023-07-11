Чем быстрее Украина станет 33-м членом НАТО, тем лучше для Запада, – Порошенко

Петр Порошенко в эфире литовского телеканала Lrytas.tv призвал лидеров государств Североатлантического Альянса определить конкретные условия для членства Украины в НАТО, чтобы на следующем саммите в Вашингтоне наше государство стало 33-м участником НАТО.

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Он отметил, что подобный механизм был использован при получении Украиной безвизового режима из ЕС. Порошенко также отметил, что Украина может максимально быстро выполнить необходимые условия, а ВСУ уже сейчас является лучшей армией в Европе, которая де-факто создана по стандартам НАТО.

"Сейчас от российской агрессии Европу и НАТО защищает не 5 статья НАТО, а сине-желтый щит Вооруженных Сил Украины. Сейчас мы самые сильные и эффективные Вооруженные Силы на континенте, которые могут остановить российскую агрессию, депутинизировать Россию и Европу", - сказал Россию и Европу. .

"Я уверен, что страны НАТО непременно найдут решение. Я очень поражен 33 тысячами украинских флагов в Вильнюсе. Очень много литовцев, гостей Вильнюса проводят флешмоб поддержки и определенного толчка лидерам НАТО быть достаточно храбрыми, не бояться Путина. Не бойтесь победить Россию. Не бойтесь. украинской победы. Мы нуждаемся сейчас в поддержке и максимальном результате в Вильнюсе", – отмечает Порошенко.

"Более 90% украинцев поддерживают членство в НАТО. Речь идет не только о стабильной безопасности на континенте. Это также и о мире, потому что членство Украины в НАТО является ключевым условием мира на континенте", – говорит пятый Президент.

"Украина должна быть 33-м членом НАТО, и мы бесспорно принимаем во внимание слова президента Байдена, некоторых других лидеров о том, что Украина должна быть готова к членству в НАТО. Поэтому стоит использовать опыт безвизового режима, который я подписал в 2017 году "Мы имели 144 условия. Мы должны были определить критерии для безвизового режима. И теперь следует также иметь полный перечень реформ и того, что должно быть сделано в Украине, он должен быть согласован сейчас", - сказал Порошенко.

"Мы готовы настойчиво работать в кратчайший период времени, чтобы подготовить Украину к членству, которое должно состояться на Вашингтонском саммите в следующем году. Мы имеем очень хорошего промоутера, очень хорошего агитатора, который более чем кто-либо другой делает для будущего украинского членства. Им' я этого промоутера – ВСУ. Они ведут самые сложные переговоры, имеют самые веские аргументы за будущее членство украинского народа", – говорит Порошенко.

"Путин понимает только один язык – язык силы. И НАТО также должно научиться у Украины, как говорить с Путиным языком силы. Если мы будем говорить на языке силы, то однозначно победа будет за нами, если его бояться, то победа за Путиным. Это очень четкое" выбор. Мы делаем все возможное для победы демократии и свободы. И чем быстрее Украина станет членом НАТО, тем лучше будет для Запада", – считает Порошенко.