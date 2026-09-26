Быть среди своих: Порошенко в день рождения подарил военным четыре десятка лёгких внедорожников-багги

Петр Порошенко, как обычно, в день своего рождения приехал к военным и передал им партию гуманитарной помощи. На этот раз это более четырёх десятков лёгких полноприводных внедорожников-багги для двадцати подразделений.

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Эти машины позволяют быстро вывозить раненых из труднодоступных мест под обстрелами, доставлять воду, еду, медикаменты и снаряжение туда, куда тяжелые автомобили не могут проехать. На багги устанавливают вооружение — пулеметы, автоматические гранатометы или противотанковые комплексы. Благодаря небольшому весу и большому клиренсу они легко преодолевают бездорожье.

"Должен признаться, уже и не помню, сколько раз подряд встречаю свой день рождения с военными. И без преувеличения — это одна из лучших традиций, сложившихся в моей жизни. Но сегодня впервые мои друзья собрались под землей, в укрепленном помещении. Потому что изменилась сама архитектура войны. И туда, где мы сейчас находимся, снаряды долетают за считанные секунды", — написал пятый президент в соцсетях.

"Но в этом есть что-то особенное — быть в этот день среди своих. Они все меняются из года в год, и взгляд становится глубже. Война накладывает свой тяжёлый отпечаток. За эти годы встречал день рождения в Авдеевке, Покровске, на границе Сумской области, сегодня в Днепропетровской области — каждый раз как можно ближе к передовой", — отмечает Порошенко.

"К сожалению, фронт продвигается. Со многими мы вместе с 2014 года, с большинством — с 2022-го. Те, кто начинал солдатами и сержантами, сегодня командуют батальонами и бригадами. Здесь и Степан Барна, и Александр Погребиский, и Стас Кращенко, и наш с Мариной племянник Роман. Десятки знакомых лиц, представители 20 подразделений Сил обороны", — пишет Порошенко.

"А подарки, по традиции, привозим мы. Сегодня это более 40 лёгких полноприводных багги. Быстрые и маневренные, они проходят там, куда пикап уже не проедет. Именно такие машины сейчас нужны на всей линии фронта", – констатирует Порошенко.

Начиная с 2014 года, Петр и Марина Порошенко направили на нужды украинской армии почти 9 миллиардов гривен из собственных средств. Фонд Порошенко совместно с общественной организацией "Справа Громад" оказывает поддержку более чем двумстам бригадам, полкам и батальонам.

"И пока продолжается война, останавливаться не планируем. Несмотря ни на что, мы должны делать свое дело: стиснуть зубы и защищать Украину. Когда я вижу, какие крутые люди окружают меня все эти годы, у меня появляется оптимизм и уверенность, что так и будет. Продолжаем работать!", — пишет Петр Порошенко.