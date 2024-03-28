Было всего 109 нардепов: в Раде не проголосовали за постановления по повестке дня и разошлись

В четверг, 28 марта, на заседании Верховной Рады Украины был почти пустой зал – на работу пришли только 109 нардепов. Следовательно, парламентарии "успешно" провалили голосование по трем постановлениям, которые были на повестке дня, и разошлись.

Отсутствие кворума подтвердил народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он уточнил, что нардепы провалили три блокирующих постановления.

"Повестка дня на 28 марта: ничего не проголосовали", – написал Железняк.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании "кроме выступления гостей из Франции, был поставлен только провал постановлений".

По словам нардепа, Рада провалила голосование по трем постановлениям, в частности о правах военнослужащих и полицейских на социальную защиту (10313П и 10313-1П1), а также постановление 9667-1П об уточнении правовых основ регулирования Фондом участия банков в системе гарантирования вкладов физических лиц.

"На этом заседание в марте завершилось. Все... мощно поработали", – иронично отметил Железняк.

Это не первый раз, когда народные избранники не приходят на работу в парламент. К такой ситуации привел режим работы, в котором Верховная Рада функционирует после введения военного положения и который оказался очень удобным для нардепов-прогульщиков.

"Честно говоря, нужно вернуть парламент к нормальному графику работы. Выглядит это очень плохо", – заметил Ярослав Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, за 2023 год на работу Верховной Рады было израсходовано 2,6 млрд грн. Из них 13,7 млн – на обеспечение визитов делегаций ВРУ за границу. В то же время на 2024 год установлен годовой объем расходов для обеспечения деятельности Рады в сумме 2,9 млрд грн.

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